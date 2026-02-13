Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa

Un nou "El Dorado" prinde contur. Miliarde de euro se revarsă către start-up-urile de inteligenţă artificială şi tehnologie de apărare europene, considerate esenţiale pentru competitivitatea economică şi securitatea continentului, scrie Financial Times .

Investitorii pompează sume record în companiile europene din AI şi defence tech, pe fondul unei accelerări a interesului pentru industriile strategice. Investiţiile totale de tip venture capital în Europa au crescut cu 5% în 2025, până la 66 de miliarde de euro, cel mai ridicat nivel de după pandemie, potrivit PitchBook. Avansul a fost alimentat în principal de tranzacţii uriaşe în domeniul inteligenţei artificiale şi al tehnologiilor de apărare.

Start-up-ul suedez de AI juridic Legora este în discuţii pentru atragerea de fonduri la o evaluare de aproximativ 4 miliarde de dolari, mai mult decât dublu faţă de evaluarea de 1,8 miliarde de dolari obţinută în octombrie anul trecut. Compania a refuzat să comenteze.

La Londra, compania AI Synthesia a atras recent 200 de milioane de dolari la o evaluare de 4 miliarde de dolari, în timp ce compania de inteligenţă artificială pentru procesare audio ElevenLabs a ajuns la o evaluare de 11 miliarde de dolari, după o rundă de finanţare de 500 de milioane de dolari condusă de Sequoia Capital.

În sectorul tehnologiei de apărare, compania din München Isar Aerospace, specializată în lansatoare de sateliţi şi evaluată la 1 miliard de dolari, discută la rândul său atragerea unor fonduri suplimentare consistente. Discuţiile vin după ce producătorii germani de drone Helsing şi Quantum-Systems au atras anul trecut aproape 1 miliard de euro.

"Apărarea şi inteligenţa artificială sunt două dintre cele mai populare sectoare, aşa că nu este surprinzător că atrag multe finanţări uriaşe", a declarat Aaron Archer, partener la firma de avocatură Cooley. "Vedem un volum uriaş de investiţii de ambele părţi ale Atlanticului şi ne aşteptăm ca acest ritm să se accelereze".

Anul trecut, tranzacţiile legate de inteligenţa artificială au reprezentat peste 35% din totalul investiţiilor de tip venture capital din Europa, însumând 23,5 miliarde de euro. Comparativ, în 2024 valoarea acestora fusese de 17,7 miliarde de euro.

Dincolo de inteligenţa artificială, start-up-urile europene axate pe apărare şi tehnologii conexe au atras investiţii în creştere cu 55% de la an la an, până la un nivel record de 8,7 miliarde de dolari în 2025, potrivit Nato Innovation Fund şi grupului de cercetare Dealroom.

Datele confirmă consolidarea interesului investitorilor pentru companiile europene din apărare, securitate şi rezilienţă, începând cu declanşarea războiului din Ucraina, în urmă cu aproape patru ani. Companiile din AI şi apărare beneficiază, de asemenea, de presiunea tot mai mare a oficialilor europeni de a-şi consolida independenţa tehnologică şi de securitate, potrivit lui Siraj Khaliq, consilier senior în cadrul Kembara. "Guvernele europene par să fie cu adevărat preocupate de construirea propriului ecosistem tehnologic. Valul suveranităţii nu trebuie subestimat".

