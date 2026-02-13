România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie - 16 martie. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării.

"Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase mai ales în Moldova, Transilvania și nordul Munteniei. Începând de la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor marca o creștere, mai ales în vestul și sud-vestul țării. Valorile maxime se vor situa între -5 grade în nordul Moldovei și 6 grade în Dealurile de Vest. La începutul săptămânii viitoare, cerul va fi temporar noros și se vor semnala precipitații în jumătatea de sud-est a țării, iar izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sud-est și în zonele montane", spun specialiştii ANM.

Prognoza meteo 16-23 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 23 februarie-2 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Prognoza meteo 2-9 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile

Prognoza meteo 9-16 martie martie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

