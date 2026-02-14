Satul olimpic a rămas fără prezervative după doar trei zile. Sportivilor li s-a promis un nou stoc

Prezervativele gratuite sunt distribuite în satul olimpic încă din 1988. La actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă participă aproape 3.000 de sportivi, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris, organizate în urmă cu doi ani.

Săptămâna trecută, guvernatorul regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a insistat că subiectul nu ar trebui să fie un motiv de jenă. "Da, oferim prezervative gratuite sportivilor din satul olimpic", a afirmat într-o postare pe rețelele sociale. "Dacă acest lucru li se pare ciudat unora, înseamnă că nu cunosc practica olimpică deja consacrată. A început la Seul, în 1988, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul sportivilor și al tinerilor privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, un subiect care nu ar trebui să provoace jenă", se arată într-un articol The Guardian.

Fontana a distribuit și o postare pe Instagram a patinatoarei artistice spaniole Olivia Smart, în care aceasta le arăta urmăritorilor prezervative inscripționate cu logo-ul galben al regiunii Lombardia.

Publicația a dat vina pe organizatorii olimpici, susținând că nu au fost "deosebit de generoși cu numărul". "La Paris, sportivii au primit 300.000 de prezervative, câte două pe zi pentru fiecare, însă pentru aceste Jocuri de Iarnă cifrele au fost semnificativ mai mici: nici măcar 10.000", arată reportajul La Stampa. Potrivit aceleiași publicații, prezervativele gratuite pentru competitori la Jocurile Olimpice de Iarnă s-au epuizat într-un timp record de trei zile.

