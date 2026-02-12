Antena Meniu Search
Nicuşor Dan acuză CCR de "tergiversare" în cazul pensiilor magistraţilor: "Societatea aşteaptă o decizie"

Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept o "tergiversare" şi aminteşte că societatea românească îşi doreşte o tranşare a problemei pe care instanţa nu o dezleagă din punctul de vedere al constituţionalităţii de mai multe luni.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 21:38
"Nu vreau că comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are în mod constituţional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme şi eu îmi doresc o asumare din partea Curţii Constituţionale", a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este vorba despre o tergiversare a instanţei constituţionale, el a răspuns: "Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii".

CCR a amânat, miercuri, pentru a cincea oară, o decizie referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 18 februarie.

CCR a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 10 februarie 2026.

În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea europeană de Justiţie, considerând că legea pensiilor de serviciu ar trata "discriminatoriu" magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii şi ar "reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor".

