La munte a sunat clopoţelul pentru distracție! Copiii sunt în vacanța de schi și au transformat pârtiile în cel mai vesel loc din țară. Cu multă poftă de joacă și porții serioase de râs, micii schiori profită din plin de zăpadă și de zilele libere fără teme.

Pe pârtiile din Neamţ se predă ştafeta. În timp ce unii profită de ultimele zile din vacanţa de schi, alţii abia o încep. "Efectiv m-am dat cu un colac pe o rampă şi am căzut e la o înălţime foarte mare, e o senzaţie minunată", spune o fată.

Cât costă o zi de distracţie pe pârtie

După o zi de alunecări pe schiuri şi multe ture cu sania, turiştii se relaxează zilele acestea la Serbăriile Zăpezii. "Vor fi 10 zile de distracţi la maxim, artişti pe scenă, concursuri sportive zilnice, programul de schi şi săniuş a fost prelungit de la 9 la 19 zilnic", a declarat George Chiriac, administrator pârtie.

Ema şi Filip au doar 6 ani şi au ieşit învingători astăzi pe pârtie. "Am luat locul 3 la concurs, special pentru domnul profesor şi mama e bucuroasă", a declarat Filip. O zi de distracţie pe pârtie costă 120 de lei, iar cei care vor să închirieze echipamentul de schi o pot face de la baza pârtiei. Înghesuială a fost şi pe pârtiile din munţii Şureanu.

Se alunecă perfect şi în staţiunea Harghita Băi. Şi e abia inceputul distracţiei pentru copii. Elevii din toată ţara intră, pe rând, timp de o săptămână, în vacanţă de schi, până la finalul lunii. Iar veştile de la meteorologi sunt foarte bune. La munte continuă ninsorile.

