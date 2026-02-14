Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Copiii au intrat în vacanţa de schi. Cât costă o zi de distracţie pe pârtie

La munte a sunat clopoţelul pentru distracție! Copiii sunt în vacanța de schi și au transformat pârtiile în cel mai vesel loc din țară. Cu multă poftă de joacă și porții serioase de râs, micii schiori profită din plin de zăpadă și de zilele libere fără teme.

de Dorin Gâldău

la 14.02.2026 , 20:26

Pe pârtiile din Neamţ se predă ştafeta. În timp ce unii profită de ultimele zile din vacanţa de schi, alţii abia o încep. "Efectiv m-am dat cu un colac pe o rampă şi am căzut e la o înălţime foarte mare, e o senzaţie minunată", spune o fată.

Cât costă o zi de distracţie pe pârtie

După o zi de alunecări pe schiuri şi multe ture cu sania, turiştii se relaxează zilele acestea la Serbăriile Zăpezii. "Vor fi 10 zile de distracţi la maxim, artişti pe scenă, concursuri sportive zilnice, programul de schi şi săniuş a fost prelungit de la 9 la 19 zilnic", a declarat George Chiriac, administrator pârtie.

Articolul continuă după reclamă

Ema şi Filip au doar 6 ani şi au ieşit învingători astăzi pe pârtie. "Am luat locul 3 la concurs, special pentru domnul profesor şi mama e bucuroasă", a declarat Filip. O zi de distracţie pe pârtie costă 120 de lei, iar cei care vor să închirieze echipamentul de schi o pot face de la baza pârtiei. Înghesuială a fost şi pe pârtiile din munţii Şureanu.

Se alunecă perfect şi în staţiunea Harghita Băi. Şi e abia inceputul distracţiei pentru copii. Elevii din toată ţara intră, pe rând, timp de o săptămână, în vacanţă de schi, până la finalul lunii. Iar veştile de la meteorologi sunt foarte bune. La munte continuă ninsorile.

Dorin Gâldău Like
copii vacanta schi pret
Înapoi la Homepage
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Adevărul despre imaginea virală cu ”fiul” Mădălinei Manole la mormântul ei! Cine este, de fapt, tânărul
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice?
Observator » Evenimente » Copiii au intrat în vacanţa de schi. Cât costă o zi de distracţie pe pârtie