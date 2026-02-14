Mama fetiţei din judeţul Teleorman care recent a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu cu un traumatism la cap şi cu alte semne de violenţă a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au examinat-o pe copilă. Şi iubitul femeii a fost reţinut în acelaşi dosar, anchetatorii suspectând că bărbatul este cel care a lovit şi rănit fetiţa, iar femeia i-a fost complice şi a încercat să ascundă faptele.

- Mama fetiţei care a ajuns la spital cu lovituri la cap, reţinută alături de iubitul ei

Femeia de 20 de ani din judeţul Teleorman a cărei fiică de patru ani a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu, în urmă cu o săptămână, cu un traumatism cranian sever şi cu alte semne de violenţă pe corp a fost reţinută în dosarul de tentativă de omor deschis după ce medicii au anunţat autorităţile judiciare despre starea copilei.

Şi concubinul femeii a fost reţinut, fiind suspectat că el este cel care a comis actele de violenţă asupra fetiţei

Şi concubinul femeii a fost reţinut, fiind suspectat că el este cel care a comis actele de violenţă asupra fetiţei. Femeia e acuzată de complicitate, după ce a ascuns faptele. Ea le-a spus anchetatorilor, în primă fază, că se afla la Târgu Jiu ca turistă, pentru a vedea operele lui Constantin Brâncuşi şi a susţinut că fiica sa s-a rănit când a căzut din pat. Pe numele celor doi procurorii vor solicita emiterea de mandate de arestare preventivă.

Articolul continuă după reclamă

Dosarul a fost deschis după ce, în noaptea de 8 februarie, o fetiţă de aproximativ patru ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Târgu Jiu cu semne grave de violenţă pe corp. "A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetiţa prezenta un traumatism cranian grav şi a fost adusă la unitatea de primiri urgenţe de către mama sa, o tânără în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în judeţul Teleorman. (...) La scurt timp de la sosirea pacientei, asistentul social din UPU, aşa cum cere protocolul, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj", a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Ţicleanu.

Iniţial, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care a început să facă cercetări pentru vătămare corporală, însă, având în vedere gravitatea leziunilor, acesta a fost declinat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, încadrarea juridică fiind de tentativă de omor. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, Cristina Ciobanu, a declarat pentru News.ro că deocamdată cercetările se desfăşoară in rem şi nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

Fetiţa, care iniţial a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a fost transferată la Spitalul "Marie Curie" din Capitală, după ce medicii de la Târgu Jiu au făcut investigaţii imagistice de înaltă calitate şi au constatat că are leziuni grave. Jurnaliştii de la gorjonline.ro notează că mama fetiţei a declarat că se afla în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi, şi că fiica ei ar fi căzut din pat. Sursa citată precizează că fetiţa are, pe lângă traumatismul cranian, şi semne mai vechi de violenţă pe corp, pe care tânăra nu le-a putut explica.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰