Cum a fost stabilit ajutorul de 1,5 miliarde de euro pentru România lovită de inundaţii. Ţara, în alertă în aşteptarea viiturii de pe Dunăre

Potrivit europarlamentarului social-democrat, premierul român a vorbit cu președinta CE despre ajutorul de care are nevoie România pentru refacerea zonelor inundate.

Europarlamentarul îi ia apărarea premierului Marcel Ciolacu

"Pentru claritate, premierul Marcel Ciolacu este cel care a discutat direct cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, toate aceste aspecte. De aceea, europarlamentarii PSD, cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European, au fost cei mai vocali în a susține direct revendicările României încă de săptămâna trecută, imediat după producerea tragicelor evenimente. În acest sens, am interpelat Comisia Europeană, am lucrat la rezoluția legislativului european și am solicitat, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul UE, declanșarea de urgență a mecanismelor financiare pentru susținerea persoanelor și zonelor afectate de inundații", a comunicat europarlamentarul.

Articolul continuă după reclamă

Victor Negrescu a mai transmis că rezoluția solicită Comisiei Europene sǎ accelereze mobilizarea fondurilor pentru ţările afectate şi punerea la dispoziţie a tuturor tipurilor de sprijin tehnic şi financiar.

Ciolacu, criticat de Ciucă pentru absenţa de la întâlnirea cu Ursula von der Leyen

Declarația a fost făcută ca urmare a contrelor dintre liberali și social-democrați provocate de absența premierului Marcel Ciolacu de la o întâlnire cu Ursula von der Leyen despre inundațiile din Europa.

"România nu a fost reprezentată de premierul Ciolacu la întâlnirea Ursulei von der Leyen cu prim-miniștrii din mai multe țări din Europa Centrală, afectate de inundații. Premierul Ciolacu are de dat o explicație românilor afectați", a scris, vineri, pe Facebook, liderul PNL Nicolae Ciucă.

În replică, Marcel Ciolacu a spus că, probabil, mesajul nu a fost scris de Ciucă.

"Îmi pare rău de postarea domnului Ciucă. Dânsul doar trebuia să fie atent la agenda mea publică, eu am avut CSAT. Mai mult, pentru că m-ați întrebat, am avut o discuție cu președinta von der Leyen când se deplasa spre Polonia, am avut o discuție cu primul ministru al Poloniei, și nu în ultimul rând am avut o discuție cu cancelarul Nehammer. Deci ne-am coordonat. (...) Cred că am fost mai util românilor aici. (...) Eu nu cred că domnul Ciucă a scris acea postare, asta e părerea mea personală. Nu cred că i-a spart contul, dar fiecare dintre noi avem niște colaboratori", a transmis Marcel Ciolacu.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în creștere

Între timp, Debitul Dunării la intrarea în țară este în creștere, au anunțat sâmbătă reprezentanții Administrației Naționale Apele Române. Conform sursei citate, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) a fost în creștere, fiind sâmbătă de 5700 mc/s, peste media multianuală a lunii septembrie (3800 mc/s), conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

La sfârșitul săptămânii trecute, acesta era sub media multianuală a lunii septembrie, respectiv de valoarea de 2200 mc/s. "Debitul Dunării la Budapesta are astăzi o valoare de aproape 8000 mc/s fiind în scădere față de valorile maxime prognozate. Astfel, se prognozează că Dunărea va atinge la Budapesta o valoare maximă de aproximativ 8300 mc/s, în data de 21 septembrie 2024, cu 400 mc/s mai puţin faţă de prognozele iniţiale de valori maxime de 8700 mc/s", scriu reprezentanții administrației Apele Române pe Facebook.

Conform acestora, se estimează că viitura de pe Dunăre va intra în România în perioada 28-29 septembrie și va atinge valori de până la 9000 mc/s.

"Formațiile noastre de intervenție au umplut deja mii de saci de nisip, o parte dintre aceștia fiind deja aduși aproape de sectorul românesc al Dunării, precum și alte utilaje de intervenție. În zilele imediat următoare, se vor monta mirele hidrometrice la ape mari. S-a început informarea altor deținători de lucrări hidrotehnice, inclusiv Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În acest ultim caz, colegii de la Apele Române au făcut apel către ANIF de a verifica punctele critice la subtraversările conductelor prin diguri, precum și stadiul de funcționare al stațiilor de pompare", se mai arată în postare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea votului de la 16 ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰