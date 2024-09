Suntem la 35 de kilometri de Galaţi, în comuna Folteşti. Pe hectare întregi cultivate cu porumb sunt bălţi uriaşe. Fermierii speră ca după ce se retrag apele să mai poată salva ceva. Mai ales că au investit foarte mulţi bani în acest an.

"S-a irigat din luna martie până la sfârşitul lunii iulie inclusiv şi s-a făcut, chiar pe exploataţia mea la porumb s-a estimat 12-13 tone la hectar", a declarat Bogdan Dedu, fermier.

"Ca şi pagube sunt sume enorme, milioane, zeci de milioane de lei pentru că este vorba de 11 firme şi o suprafaţă de peste 2500 de hectare. Nu se va mai putea recupera nimic", a spus un alt fermier.

Vezi și

Pagube de milioane de lei

Fermierii arată cu degetul spre autorităţile locale, care nu ar fi decolmatat un canal, iar Râul Chineja a ieşit din albie. În zonă, şi culturile de soia, floarea soarelui sau lucernă sunt compromise. Apa încă depăşeşte jumătate de metru.

"Chiar dacă apa se mai retrage cât de cât, noi cu utilajele nu putem intra. Două luni nu vom putea intra la recoltare, suntem într-o situaţia foarte dificilă". "Am 57 de ani, nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. E de jale cu J mare". "A fost cel mai prost an de când fac eu agricultură. În primăvară am întors 200 şi ceva de hectare de rapiţă pentru că a fost secetă. Am pierdut bani efectiv. Colac peste pupăză, vine inundaţia şi ne termină zonă irigată unde am cheltuit miliarde". "Avem ştiuleţi din cultura de porumb, cam aşa arată, porumbul este uscat, trebuia recoltat la ora asta. A rămas pe câmp", spun fermierii.

Sub ape este în continuare şi Drumul Naţional 25, între localităţile Tudor Vladimirescu şi Vameş. La aproape o săptămână de la inundaţii, viitura nu s-a retras suficient pentru reluarea traficului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare prea scumpă mobila românească? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰