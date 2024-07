De ce și-a scos Sorin Grindeanu ceasul de la mână în timpul unei declarații de presă. Explicaţia ministrului

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, acuzat că şi-a ascuns duminică ceasul scump înaintea unor declaraţii de presă pe şantierul autostrăzii A0 Sud, face aluzii la Rareş Bogdan şi afirmă că ceasul este "mai ieftin decât batistuţa unora". "Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piaţă. Pe loc", a mai declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la Rolex-ul de 30.000 de euro pe care Rareş Bogdan l-a purtat la piaţă, în noiembrie anul trecut, relatează Agerpres şi News.ro.

Sorin Grindeanu răspunde cu aluzii la Rareş Bogdan

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, despre acuzaţiile potrivit cărora şi-a ascuns ceasul scump înaintea unor declaraţii de presă.

"Am văzut şi eu ştirea... Este acelaşi ceas şi vă rog să verificaţi în arhive... Este acelaşi ceas pe care îl am de ani buni, care a avut o problemă la telescop, s-a rezolvat, nicio problemă. De-aia l-am dat jos. Dacă era un ceas scump, conform legii trebuia să îl am în declaraţia de avere. Am înţeles că există această preocupare venită din partea unora care au tot împins această ştire", a spus Grindeanu

Grindeanu a continuat apoi cu aluzii la Rareş Bogdan. "Am văzut această preocupare. Verificaţi... când daţi pe Google Sorin Grindeanu, veţi vedea că am acelaşi ceas la mână. (...) Eu cred că este mai ieftin decât batistuţa unuia care a împins această ştire. Şi mai mult decât atât, eu am un singur ceas: ăsta. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul, de exemplu, unuia care merge la piaţă. Facem schimb pe loc... şi care a mers la piaţă... ştiţi la cine mă refer. Acum sunt de acord să fac lucrul acesta", a mai afirmat Grindeanu.

În noiembrie 2023, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a mers cu ceasul Rolex la piaţă, ulterior el explicând că este un om asumat, de aceea îşi permite să poarte şi ceasuri de care vrea şi costume şi nu se duce în salopetă. "Am ceasuri în declaraţia de avere de 200.000, am câştigat bani la Realitatea, din presă. Iertaţi-mă, ce vreţi să fac?", a spus el.

Rareş Bogdan: Dacă are nevoie de un ceas, am unul ce arată cifra 13 permanent

În replică, Rareş Bogdan a afirmat că nu ştie la ce s-a referit Grindeanu, dar dacă are nevoie de un ceas, îi poate împrumuta unul care arată "cifra 13 permanent, de la Ordonanţa 13". "Nu ştiu la ce se referă domnul Grindeanu, dar dacă are nevoie de un ceas, am unul care arată cifra 13 permanent, de la Ordonanţa 13", a spus Rareş Bogdan, într-o declaraţie la sediul central al PNL.

Liberalul i-a transmis ministrului Transporturilor mai multe mesaje, între care faptul că lucrările nu se efectuează în plin sezon estival. "Îi spun eu altceva dacă vrea şi dacă m-a provocat: că nu se fac lucrările în plin sezon estival nici pe Valea Oltului, nici pe Podul de la Giurgiu Ruse şi nici pe Autostrada Soarelui. Îi spun că a schimbat complet aiurea un profesionist, căpitan de cursă lungă, şi a pus unul care se dădea jos din Rolls Roys şi habar nu avea de Portul Constanţa. Îi spun să aibă mare grijă cui vor să dea oamenii lui din Ministerul Transporturilor în special porturile Tulcea şi Sulina, pentru că informaţiile sunt - şi i le dau gratuit - sunt că o companie austriacă este foarte interesată de administrarea acestor porturi", a mai arătat el.

El a făcut referire şi la problemele de la Aeroportul Otopeni. "Îi mai spun că în Aeroportul Otopeni, unde sunt nevoit să zbor, pentru că fac rata cu Bruxelles şi Strasbourg, şi am avut multe activităţi acolo, a fost până de curând etuvă, pur şi simplu. Stăteai la 34-36 grade din cauza subdimensionării aerului condiţionat şi nici măcar licitaţia nu era organizată, ca să refacă aerul condiţionat. (...) Să nu uit de Podul prietenului său de la Brăila, care este o ruşine, pur şi simplu. La mai puţin de un an de când a fost inaugurat cu mare fast, este tot crăpat şi este clar că este o lucrare de mântuială. Îi dau eu câteva teme. Până facem schimb de ceasuri, îi spun că îl invit să circule între Satu Mare şi Mangalia cu trenul, pentru că sunt nişte tineri care s-au căsătorit în tren, au reuşit să facă un copil, cred că îl dau şi la şcoală până ajung la Mangalia", a spus prim-vicepreşedintele PNL.

