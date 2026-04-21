21.04.2026, 08:25
Grindeanu spune că marţi sau miercui ar putea avea loc consultări
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, după votul partidului de a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, vor urma consultări la Palatul Cotroceni în care fiecare partid îşi va spune punctul de vedere şi va prezenta soluţia pentru deblocarea situaţiei. Potrivit lui Grindeanu, Ilie Bolojan va mai rămâne ”o perioadă mai lungă sau mai scurtă” la Palatul Victoria. Grindeanu nu a exclus depunerea unei moţiuni de cenzură în Parlament.
”Cred că mâine sau poimâine (n.r. marţi sau miercuri) vor avea loc consultări în care fiecare partid va spune ceea ce vede ca soluţie pentru deblocarea situaţiei politice. Pentru noi e simplu, s-a dat un vot covârşitor, 97 spre 98 la sută, cei aproape 5.000 de colegi au votat să retragem sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că Ilie Bolojan, din punctul nostru de vedere, al PSD, nu mai poate să aibă susţinerea noastră, adică nu va mai avea voturile PSD.
Ilie Bolojan practic rămâne o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, la Palatul Victoria, în mod evident. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, în mod sigur, fiecare partid va spune cum vede soluţia. La noi e simplu, ori o să avem o coaliţie pro-occidentală, la fel cum avem acum, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, având în vedere votul pe care tocmai l-am dat, sau PSD merge în opoziţie”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, la Digi 24.