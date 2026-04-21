Live Text Planul premierului Bolojan rămas fără sprijinul politic al PSD. Ce scenarii fac liberalii şi pesediştii

Este oficial. PSD a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. România este, astfel, aruncată în criza politică despre care am vorbit în toate aceste zile. Ce înseamna asta? Luni de instabilitate, stagnare economică şi, evident, incertitudine. Un lucru este, până la urmă, cert: social-democraţii au rupt coaliţia de guvernare. Rămas fără majoritate parlamentară, premierul refuză în continuare să demisioneze și acuză PSD de iresponsabilitate. În exclusivitate pentru Observator 19, Sorin Grindeanu a spus că îşi doreşte să continue totuşi într-o coaliţie pro-europeană. Dacă Ilie Bolojan rămâne premier, atunci va trece în opoziţie.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 07:28
21.04.2026, 11:28

Surse: Tabăra Thuma din PNL încearcă să saboteze scenariul unui Guvern minoritar

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, din tabăra Thuma din PNL, a declarat în şedinţă că ar fi bine să nu negocieze cu parlamentari AUR, POT, SOS, PACE pentru un Guvern minoritar pentru că PNL ar avea probleme de imagine dacă ar face asta, au declarat surse politice pentru Observator.  Dacă nu negociază cu suveraniştii pentru susţinerea unui Guvern minoritar, singura variantă ar rămâne doar cu PSD. Practic, tabăra Thuma încearcă să saboteze scenariul unui Guvern minoritar.

21.04.2026, 11:19

Thuma, liderul PNL rival al lui Bolojan în partid, speră în reconcilierea premierului cu PSD

Hubert Thuma, liderul PNL rival al lui Bolojan în partid, speră în reconcilierea premierului cu PSD. Preşedintele PNL Ilfov spune că soluţia la actuala criză politică este să se împace cu PSD şi să facă tot guvernare cu Bolojan premier.

"Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze.

Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea. Evident că premierul în funcție a fost votat la Congres, a fost votat de partid. (...) Eu cred că va rămâne premier". 

 

21.04.2026, 11:12

Ciucu reclamă un fake news: Fals, fake, șobolănisme

Primarul liberal al Capitalei reclamă, marţi, un fake news despre scenariul unei presupuse trădări de către PNL a premierului Bolojan. 

"Zvonistica "pe surse", a se citi "pe bani" infectează spațiul public cu pixul unor redacții. Același "articol", copy/paste este postat de diferite redacții. Acest articol este un punctaj scris de consultanții mercenari.

Cică "Plan alternativ în PNL. În ce condiții ar putea fi schimbat Ilie Bolojan. Surse politice susțin că înlocuirea lui Ilie Bolojan ar putea deveni o opțiune reală doar în anumite condiții politice [...] Dacă Executivul nu ar reuși să obțină votul Parlamentului, atunci ar putea fi activat planul unui nou premier liberal."

Perspectiva este exact invers: PSD trebuie mai întâi să dărâme Guvernul, împreună cu AUR. 
Fals, fake, șobolănisme. 

Să nu vă faceți iluzii: dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție cu acestă formațiune politică. Articolele nu sunt semnate de ziariști cu nume și prenume, ci de pseudonime", a transmis, marţi, Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL. 

21.04.2026, 10:53

Când s-ar putea retrage din Guvern miniştrii PSD

Social-democraţii se reunesc în Biroul Permanent Național pentru a formaliza ieşirea din Guvern, după consultările de la Cotroceni. Miniştrii social-democraţi se vor retrage din Guvern miercuri seară sau joi dimineaţă, adică până la şedinţa de guvern de joi, transmis surse politice.

21.04.2026, 10:46

Surse: Bolojan se întâlneşte astăzi cu Dominic Fritz

Ilie Bolojan se va întâlni, astăzi, cu Dominic Fritz. PNL şi USR îşi coordonează strategia în războiul cu PSD, au declarat surse pentru Observator. Întâlnirea va fi la Guvern la ora 15:30. Tot astăzi este posibilă şi o întâlnire Bolojan-Kelemen Hunor, însă UDMR nu a confirmat încă informaţia. 

21.04.2026, 10:14

Miniştrii PSD nu au primit încă ordin să demisioneze

Miniştrii PSD nu au primit, încă, ordin să demisioneze, după ce luni seară social-democraţii au votat să retragă sprijinul politic pentru Ilie Bolojan. O decizie este aşteptată joi. Până atunci vor a-aştepta demisia premierului, au declarat surse Observator. 

21.04.2026, 10:11

Surse PNL: Liberalii nu mai vor un nou guvern cu PSD

În rezoluţia care va fi adoptată azi în şedinţa PNL, liberalii vor exclude varianta unui nou Guvern cu PSD, au declarat surse Observator. Vor face apel la celelalte partide să fie responsabile şi să asigure stabilitatea politică.

Practic, pentru PNL rămân două scenarii: Guvern minoritar, fără PSD sau trecerea în Opoziţie, mai spun sursele Observator.

21.04.2026, 10:04

Şedinţă la PNL

Biroul executiv al PNL s-a întrunit de la ora 10.00 pentru a da un nou vot pentru susținerea premierului, după ce PSD a votat luni retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan.

21.04.2026, 08:31

USR şi UDMR îl susţin pe Bolojan

Liberalii au anunțat că îl vor susține pe Ilie Bolojan pentru a merge la consultările de la Cotroceni, cu varianta de a rămâne premier. "Această criză este artificială. Nu Partidul Național Liberal a creat această criză", a mai adăugat Ciucu.

Sprijin vine şi din partea USR. "PSD se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României. E ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu", a transmis Dominic Fritz, preşedintele USR.

Liderul UDMR spune că votul social-democraților a pus capăt coaliției și că liderii partidelor trebuie să găsească soluții pentru asigurarea unei majorități parlamentare. Partidul a anunțat că nu se va retrage de la guvernare. "Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinul premierului. Această decizie a pus capăt coaliției, iar acordul de coaliție și-a pierdut valabilitatea. UDMR încurajează dialogul. Liderii partidelor trebuie să se așeze și să găsească o soluție care să asigure guvernarea țării cu o majoritate parlamentară previzibilă".

21.04.2026, 08:30

Direcţiile PSD după retragerea sprijinului pentru Bolojan

În exclusivitate pentru Observator, Sorin Grindeanu a anunţat care sunt acum direcţiile principale ale social-democraţilor. "România merge într-o direcţie greşită. Iar noi am spus: destul! Ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie".

Însă, fără să facă echipă cu AUR. "Noi nu vom susţine un guvern minoritar. Mă aştept, ca urmare a acestor consultări, să se degaje o soluţie", a adăugat Grindeanu. 

21.04.2026, 08:27

Condiţiile în care USR nu se va mai întoarce la masa negocierilor cu PSD

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că, în situaţia în care PSD şi AUR vor vota o moţiune de cenzură în urma căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea, USR nu va negocia alături de PSD formarea unui nou Executiv. El argumentează că, într-o astfel de situaţie, nu ar exista garanţii că PSD nu va proceda, din nou, la fel cum procedează cu Ilie Bolojan.

”Noi avem o decizie formală a Comitetului Politic şi această decizie este în picioare şi nici nu a fost pusă la îndoială, astăzi, la întâlnirile cu colegii. Dacă PSD decide să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou Guvern cu acest PSD şi nu pentru că am avea o iubire fără sfârşit pentru o persoană anume, ci pentru că ce garant am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD nu ar dezerta din nou şi din nou şi din nou şi nu ar folosi mariajul lor secret cu AUR din nou şi din nou şi din nou ca o carte de şantaj pentru reformele de care are nevoie România”, a afirmat Dominic Fritz, luni seară. 
 
El consideră că PSD este cel care trebuie să dea explicaţii cu privire la modul în care va implica în guvernare. Liderul USR a precizat că formaţiunea pe care o conduce nu poartă negocieri în Parlament cu alte partide în afara celor care compun coaliţia.

21.04.2026, 08:25

Grindeanu spune că marţi sau miercui ar putea avea loc consultări

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, după votul partidului de a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, vor urma consultări la Palatul Cotroceni în care fiecare partid îşi va spune punctul de vedere şi va prezenta soluţia pentru deblocarea situaţiei. Potrivit lui Grindeanu, Ilie Bolojan va mai rămâne ”o perioadă mai lungă sau mai scurtă” la Palatul Victoria. Grindeanu nu a exclus depunerea unei moţiuni de cenzură în Parlament.

”Cred că mâine sau poimâine (n.r. marţi sau miercuri) vor avea loc consultări în care fiecare partid va spune ceea ce vede ca soluţie pentru deblocarea situaţiei politice. Pentru noi e simplu, s-a dat un vot covârşitor, 97 spre 98 la sută, cei aproape 5.000 de colegi au votat să retragem sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că Ilie Bolojan, din punctul nostru de vedere, al PSD, nu mai poate să aibă susţinerea noastră, adică nu va mai avea voturile PSD.

Ilie Bolojan practic rămâne o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, la Palatul Victoria, în mod evident. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, în mod sigur, fiecare partid va spune cum vede soluţia. La noi e simplu, ori o să avem o coaliţie pro-occidentală, la fel cum avem acum, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, având în vedere votul pe care tocmai l-am dat, sau PSD merge în opoziţie”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, la Digi 24.

Redactia Observator
Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
