Hubert Thuma, liderul PNL rival al lui Bolojan în partid, speră în reconcilierea premierului cu PSD. Preşedintele PNL Ilfov spune că soluţia la actuala criză politică este să se împace cu PSD şi să facă tot guvernare cu Bolojan premier.

"Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, eu cred că suntem destul de maturi și trebuie să ajungem la o înțelegere că acest Guvern trebuie să funcționeze.

Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD. Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD, asta este părerea mea. Evident că premierul în funcție a fost votat la Congres, a fost votat de partid. (...) Eu cred că va rămâne premier".