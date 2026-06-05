China, după vizita lui Alexandru Muraru în Taiwan: A intervenit flagrant susţinând independenţa Taiwanului

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei la Bucureşti afirmă că deputatul Alexandru Muraru ”a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susţinând «independenţa Taiwanului»”, în urma unei vizite în regiune, ceea ce ”nu numai că contravine cunoştinţelor de bază ale diplomaţiei, ci şi ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României”.

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Republicii Populare Chineze în România a transmis, vineri, într-o declaraţie, că "Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală, cât şi Taiwanul aparţin aceleiaşi Chine", potrivit News.ro.

"Aceasta este realitatea încă din antichitate până astăzi, ceea ce constituie adevăratul status-quo al Strâmtorii Taiwan şi o componentă importantă a ordinii internaţionale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Recunoaşterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreaga China şi respectarea principiului «o singură China» reprezintă un consens recunoscut la nivelul întregii comunităţi internaţionale, respectiv un lucru firesc al respectării normelor de bază ale relaţiilor internaţionale. În anul 1949, România şi Republica Populară Chineză au stabilit relaţii diplomatice. De atunci principiul "o singură China" a devenit fundament politic al relaţiilor bilaterale, aducând garanţia că relaţiile dintre China şi România au rezistat probelor schimbărilor situaţiei internaţionale şi au continuat să se dezvolte constant", a arătat acesta.

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei a făcut referire la o vizită în Taiwan a deputatului PNL Alexandru Muraru, susţinând că printr-un articol publicat ulterior acesta a "intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei", susţinând "independenţa Taiwanului".

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"Recent, domnul deputat român Alexandru Muraru a vizitat regiunea Taiwan, fapt care, în sine, contravine politicii oficiale a României. După întoarcerea în România, dânsul a publicat un articol în presă prin care a susţinut poziţia separatistă a autorităţii Partidului Democratic Progresist de promovarea independenţei Taiwanului, fapt pentru care ne exprimăm preocuparea serioasă şi opoziţia fermă. Chestiunea Taiwan este una ce priveşte afacerile interne ale Chinei şi reprezintă nucleu al intereselor fundamentale ale Chinei. Aşa cum un judeţ sau o regiune a României nu se poate separa de statul român sub niciun pretext, tot astfel nici Taiwanul nu se poate separa de China sub niciun motiv. «Nu face altora ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie». Faptul că domnul Muraru a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susţinând «independenţa Taiwanului», nu numai că contravine cunoştinţelor de bază ale diplomaţiei, ci şi ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României", a subliniat acesta.

Potrivit sursei citate, partea chineză "se opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan ale statelor care au relaţii diplomatice cu China, acestea incluzând vizite ale reprezentanţilor instituţiilor oficiale, înfiinţarea de reprezentanţe oficiale, semnarea acordurilor oficiale sau desfăşurarea cooperărilor oficiale".

"Acordăm o mare importanţă faţă de angajamentul părţii române de a susţine politica «o singură China» şi sperăm ca acest angajament să fie pus cu adevărat în aplicare. Ca atare, Principiul «o singură China» reprezintă atât fundamentul politic al relaţiilor chino-române, cât şi garanţia prieteniei celor două ţări din generaţie în generaţie", a conchis purtătorul de cuvânt.

Alexandru Muraru a arătat, recent, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire cu preşedintele Taiwan-ului, Lai Ching-te, în contextul Forumului pentru Cooperare Democratică organizat la Taipei.

"Taiwanul este una dintre cele mai sofisticate şi eficiente demonstraţii contemporane despre cum se poate apăra o democraţie în secolul XXI. Preşedintele Lai a ţinut un discurs riguros despre democraţie şi apărarea ei, iar apoi a schimbat câteva cuvinte cu câţiva participanţi la forum. Am fost impresionat să constat că, în discuţiile noastre, preşedintele Taiwanului cunoştea foarte bine situaţia din România, eforturile care se fac pentru a oficializa relaţiile cu Taiwanul, şi s-a arătat, totodată, interesat de evoluţiile politice având în vedere criza politică şi guvernamentală pe care o traversăm. Pentru o ţară de la capătul celălalt al lumii, acest interes demonstrează că, de multe ori, suntem mai importanţi şi mai relevanţi strategic în ochii multor actori statali, decât putem spera sau crede", a arătat Muraru.

Potrivit acestuia, "noi continuăm să tratăm rezilienţa democratică aproape exclusiv ca pe o responsabilitate a instituţiilor de securitate", în timp ce Taiwanul o tratează ca pe o responsabilitate a întregii societăţi.

"Noi discutăm încă despre combaterea dezinformării ca despre o problemă punctuală. Taiwanul a transformat-o într-o politică naţională. Noi vorbim despre parteneriate strategice. Taiwanul construieşte reţele operaţionale de cooperare între democraţii", a adăugat el.