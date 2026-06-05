Volodimir Zelenski îl provoacă pe Vladimir Putin la o întâlnire faţă-n faţă pentru a încheia definitiv războiul din Ucraina. Pentru prima dată, liderul de la Kiev a lansat o scrisoare deschisă în care-l critică pe Vladimir Putin. De la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, Kremlinul spune că este dispus să negocieze, însă fără Uniunea Europeană la aceeaşi masă.

Înconjurat de miniştri şi de cei mai bogaţi oameni din Rusia, Vladimir Putin a evitat să răspundă dacă va candida la un viitor mandat la cârma Kremlinului.

"Numai Dumnezeu știe dacă noi – voi, eu și toți cei adunați aici – vom avea destul noroc încât să supraviețuim până mâine, până poimâine, cu atât mai puțin să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm și să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus", a declarat Vladimir Putin.

Discuţiile au continuat pe un ton mai serios. Liderul rus a trasat clar noua arhitectură de securitate pe care Moscova vrea să o impună în Europa și a tăiat din fașă orice pretenție a Bruxelles-ului de a sta la masa tratativelor dintre Rusia și Ucraina.

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"Ei bine, sunt la curent cu propunerile cancelarului german ca Ucraina să devină membru asociat (n.r. - al UE) și așa mai departe. Asta nu ne privește deloc. Nu suntem împotriva acestui lucru, vă rog să nu ne înțelegeți greșit. Suntem împotriva transformării Uniunii Europene într-un bloc militar. Asta ne preocupă, desigur", a mai spus Putin.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă către preşedintele rus. Liderul de la Kiev l-a provocat pe Vladimir Putin la o discuţie tête-à-tête în Elveţia, Turcia sau ţările arabe. Cei doi şefi de stat au stat o singură dată la aceeaşi masă, în 2019, sub medierea strânsă a Franței și Germaniei.

"Acum, alegerea îți aparține, gata cu războiul. Liderii sunt cei care rezolvă problemele esențiale. Așa a fost întotdeauna și așa va fi mereu. Propun stabilirea unei date precise pentru o astfel de întâlnire", a declarat Zelenski.

Răspunsul Moscovei nu a întârziat, însă Putin pune condiții dure. Liderul de la Kremlin acceptă oprirea ostilităților, dar numai în termenii deja discutați cu Donald Trump în Alaska - controlul complet asupra regiunii Doneţk.

"Mă bucur că se pare că vorbesc despre o întâlnire. Cred că am avut un rol important în asta. Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui să se pună de acord", a declarat Donald Trump.

Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat un pachet militar în valoare totală de 9 miliarde de dolari pentru Ucraina, dar şi noi sancţiuni împotriva Rusiei. Proiectul ar putea fi însă blocat în Senat.