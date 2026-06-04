Un avion de pasageri Boeing 787 al companiei Lufthansa a fost grav avariat joi pe aeroportul din Frankfurt, după un incident produs la o poartă de îmbarcare. Potrivit companiei, mai mulți membri ai echipajului și ai personalului de la sol aflați la bord au fost răniți și primesc îngrijiri medicale, în timp ce autoritățile investighează circumstanțele exacte ale incidentului. Aeronava urma să opereze un zbor către Los Angeles.

Momentul în care un avion al Lufthansa se prăbușește la poarta de îmbarcare. Mai multe persoane au fost rănite - captură X

Un avion de pasageri Boeing 787 s-a prăbușit pe neașteptate la o poartă de acces a aeroportului din Frankfurt, joi, a anunțat operatorul său, Lufthansa, potrivit Reuters.

"Pasagerii nu se îmbarcaseră încă”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat trimis prin e-mail, adăugând că membrii echipajului și personalul de la sol se aflau la bordul aeronavei în momentul incidentului.

"Mai mulți membri ai personalului au fost răniți și primesc în prezent îngrijiri medicale", a adăugat compania.

Articolul continuă după reclamă

Un purtător de cuvânt al Boeing a declarat că firma este la curent cu incidentul și își sprijină clientul, dar nu a oferit alte detalii.

Un fotograf Reuters a văzut mai multe vehicule de urgență parcate în jurul aeronavei cu fuselaj lat cu două motoare, care stătea parțial pe burtă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Avionul urma să decoleze spre Los Angeles ca zborul LH450, a declarat Lufthansa.

"În prezent, investigăm circumstanțele exacte împreună cu autoritățile competente", a adăugat compania.

Modelul 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziție relativ nouă pentru grup, care intenționează să elimine treptat avioanele mai puțin eficiente și să își simplifice flota.