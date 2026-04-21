Video Robert Negoiță își exprimă susținerea pentru Bolojan: "Posibil că pe unii deranjează, dar fix aşa gândesc"

Apariţie surprinzătoare a primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă. Social-democratul îşi exprimă, într-un clip postat pe contul său de Facebook, susţinerea pentru Ilie Bolojan.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 20:25
Social-democratul a subliniat, în material, că sunt câteva aspecte importante de menţionat despre Ilie Bolojan, "dacă ne place sau nu ne place.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă, ce se întâmplă cu Guvernul, cu Bolojan. Ei bine, nu contează ne place, nu ne place domnul Bolojan. Importante sunt câteva aspecte: S-au întâmplat nişte reforme până acum, reforma administrativă, foarte importantă, că mai reducem din aparatul ăsta mare, consumator de resurse şi generator de mari probleme cu cliente, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzaţia că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba, s-au întâmplat nişte lucruri", a explicat Negoiţă.

Edilul social-democrat a continuat şi a menționat și reforma în societățile de stat.

"Am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă ştim... orice reformă de genul acesta mai generează şi suferinţă pe anumite zone, dar sunt absolut necesare. Şi, din punctul meu de vedere, cel puţin pentru asta cu societăţile şi reforma administrativă, toată susţinerea, pentru că eu cred că asta este direcţia corectă şi de-asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm şi să ne spunem punctul de vedere", arată Robert Negoiţă.

"Asta este poziţia mea. Ştiu că nu e foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix aşa gândesc", concluzionează Negoiţă.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

robert negoita ilie bolojan
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Ştiri politice » Robert Negoiță își exprimă susținerea pentru Bolojan: "Posibil că pe unii deranjează, dar fix aşa gândesc"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.