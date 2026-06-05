Prețurile la alimentele de bază și carburanți ar putea crește de la 1 iulie. Plafonările care țin în frâu adaosurile comerciale expiră la finalul lunii. Pentru alimente, prelungirea măsurii depinde acum de Parlament, pentru că Guvernul interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență. În cazul carburanților, nu există deocamdată nicio inițiativă pentru menținerea plafonului.

Oamenii resimt deja presiunea scumpirilor și se tem că eliminarea plafonărilor va face cumpărăturile și mai greu de suportat.

"Zahăr, ulei, făină. Totul s-a scumpit. Cam 300 de lei în plus dacă mai punem piața, fructe, legume. Nu putem să renunțăm la mâncare. Trebuie să mâncăm", spune un cumpărător.

"Noi nu mai avem putere să cumpărăm. Duci copilul la școală, grădiniță, TVA-ul îl plătim de nu știu câte ori, viața e foarte grea", a declarat o femeie.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit estimărilor, cele 17 produse cu adaos comercial plafonat s-ar putea scumpi cu până la 10 la sută. Măsura e in vigoare de trei ani şi ar urma să expire.

Produse de bază precum carnea de pui, carnea de porc sau pâinea albă au, în acest moment, adaosul comercial plafonat la 20%. Pe listă se mai află laptele de vacă la un litru, telemeaua, iaurtul, dar și mai multe fructe și legume. Guvernul interimar nu mai are puterea de a o prelungi prin ordonanță. Așa că proiectul a ajuns în Parlament, unde procedura poate dura câteva săptămâni.

Pe de altă parte, retailerii spun că scumpirile ar putea fi insesizabile în lipsa măsurii.

"Sunt produse extrem de importante care contează pentru clienți în general și retailerii știu bine chestia asta și țin prețurile foarte scăzute. La ulei nu s-a mers niciodată la un adaos mai mare de 5-6 procente. Uleiul, zahărul, sunt produse pe tărâmul pe care retailerii se bat între ei, e o concurență extrem de acerbă. Dacă mergi cu 25% la ulei, o să ieși din piață ca retailer instantaneu", spune Feliciu Paraschiv, preşedintele Asociaţiei Retailerilor Mici şi Mijlocii.

Analiștii avertizează că retailerii au alte pârghii pentru a-și rotunji profiturile. Măsura protejează categoriile vulnerabile, însă a dus la creșteri de prețuri la alte produse.

"Efectul se va vedea nu neapărat inflaționist, ci de prelungire a perioadei de inflație. //Din partea lor mă aștept la trucul pe care l-au folosit întotdeauna. Au ținut un pic de preț, dar au scăzut dramatic calitatea produselor", declară Adrian Mitroi, analist economic.

Și pe piața carburanților există incertitudine. Odată cu expirarea facilității de 30 de bani/litru la acciza pentru motorină și eliminarea plafonării, carburanții s-ar putea scumpi incepand din iulie cu pana la 50 de bani pe litru, spun economistii.

Adică, un plin ne va costa cu 25 de lei mai mult.

"Cam același fenomen se va întâmpla, dar mai avem și un prieten. Acum este costul combustibililor, cotațiile. E o perioadă de acalmie acum acolo în Orientul Mijlociu, cotațiile sunt scăzute dramatic, 20% față de... și atunci, chiar dacă o să vedem o creștere, eu cred că ea nu va fi substanțială", explică Adrian Mitroi, analist economic.

Dacă Parlamentul nu reușește să adopte rapid acte normative pentru prelungirea plafonărilor, scumpirile s-ar putea simţi chiar de la 1 iulie.