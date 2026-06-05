Chutou, câinele cu 1.5 milioane de urmăritori, răpit şi mâncat la un restaurant în China

Un Border Collie cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe rețelele sociale a fost furat, vândut unui restaurant și apoi mâncat.

Chutou a dispărut în luna mai, în timp ce stăpânul său se afla în străinătate. La întoarcere, acesta l-a găsit pe presupusul hoț și a aflat soarta cumplită a animalului său de companie.

Bloggerul chinez de călătorii Guo și câinele său Chutou, în vârstă de opt ani, au devenit vedete pe internet după ce acesta a început să documenteze aventurile lor pe Douyin, versiunea chineză a TikTok.

Răpit când stăpânul era plecat

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Chutou a dispărut pe 11 mai, în timp ce era îngrijit de tatăl lui Guo, în timpul uneia dintre călătoriile în străinătate ale stăpânului, a relatat South China Morning Post, citat de The Independent. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar fi arătat două persoane care au luat câinele de la casa familiei, pe un scuter electric. Bloggerul și-a întrerupt călătoria și s-a întors pentru a-și căuta animalul iubit.

Două săptămâni mai târziu, Guo a declarat că a dat de urma unui bărbat pe care îl suspecta de furt și i-a oferit 10.000 de yuani, aproximativ 1.500 de dolari, pentru a-l aduce înapoi pe Chutou.

Însă, potrivit publicației The Post, bloggerului i s-a spus că animalul fusese deja vândut unui restaurant pentru 180 de yuani, aproximativ 27 de dolari, sacrificat și mâncat. Presupusul hoț ar fi susținut că l-a confundat pe Chutou cu un câine fără stăpân, însă Guo a spus că animalul purta zgardă și tracker GPS.

Fără să își ceară scuze, bărbatul ar fi spus: „Câinele e mort, așa că nu mai face atâta scandal. Nu am încălcat legea.”

Guo, care l-a cumpărat pe Chutou în 2018, când era un pui de trei luni, pentru 2.000 de yuani, aproximativ 300 de dolari, a reclamat cazul la poliție. Poliția din comitatul Ningling, provincia Henan, a deschis o anchetă.

Cazul a provocat un val de indignare online în China și a reaprins dezbaterea privind legislația de protecție a animalelor din țară.

„Am plâns uitându-mă la vechile videoclipuri cu Chutou”, a scris un utilizator pe rețelele sociale. „Un suflet atât de luminos și viu a avut un sfârșit atât de tragic. Cei care l-au furat, l-au ucis și l-au mâncat trebuie să plătească.”

10 milioane de câini ucişi anual în China

Se estimează că aproximativ 10 milioane de câini sunt uciși anual în China pentru comerțul cu carne de câine, consumată, potrivit Humane Society International, de mai puțin de 20% din populație.

Un sondaj național realizat în 2016 sugera că majoritatea cetățenilor chinezi consideră că acest comerț ar trebui interzis complet, iar aproape 70% dintre respondenți au spus că nu au mâncat niciodată carne de câine, în ciuda eforturilor comercianților de a o promova.

Deși unele orașe din China au interzis consumul de câini și pisici, țara nu are o lege națională cuprinzătoare pentru protecția animalelor de companie, iar animalele sunt, în general, tratate ca bunuri.