Maris şi Mihai, doi frăţiori de 9 şi 11 ani, dispăruţi de acasă din Râşnov

Doi frăţiori au dispărut împreună de acasă, în jurul prânzului. Copiii de 9 şi 11 ani nu au anunţat unde pleacă, iar părinţii nu au reuşit să dea de ei, motiv pentru care au apelat la oamenii legii. 

de Redactia Observator

la 30.04.2026 , 22:28
Cei doi frați, ambii din orașul Râșnov, județul Brașov, sunt:

  • Zecheru Mihai, de 11 ani.

Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

  • Zecheru Maris-Casian, de 9 ani.

Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

