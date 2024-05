Marcel Ciolacu anunţă introducerea salariului minim european în România, pe 15 noiembrie

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că România va introduce salariul minim la nivel european, iar această iniţiativă prevede ca pentru aceeaşi muncă să fie plata egală. El a adăugat că termenul de implementare a acestei măsuri este 15 noiembrie.

"Între timp, la nivel european, familia social-democrată, prin comisarul Schmit, social-democrat, comisar pe muncă, a venit şi avem de aplicat salariul minim european. Deci, cu alte cuvinte, o viziune la nivel european. Părerea mea (este, n.r.) să nu mai inventăm noi iarăşi apa caldă şi să mergem pe o viziune europeană, a Uniunii Europene - pentru aceeaşi muncă să fie plată egală şi avem termen, cred că de trecere, de implementare, mi se pare pe 15 noiembrie", a spus Marcel Ciolacu, întrebat despre modificarea salariului minim.

Prim-ministrul, răspunzând unei întrebări privitoare la salariul minim din agricultură şi construcţii, a arătat că în aceste domenii salariul minim este mai mare şi nu a fost o solicitare de creştere.

Ciolacu anunţă o nouă lege a salarizării

Marcel Ciolacu a mai declarat că de anul viitor va fi o nouă lege a salarizării ce trebuie făcută la pachet cu reforma fiscală, reorganizarea administrativă şi o reformă în sistemul bugetar. "Păi, categoric, de anul viitor. Va fi o dezbatere, este jalon în PNRR, este în cererea de plată numărul patru şi eu am spus un lucru, (...) dacă aş fi fost un inconştient, m-aş fi apucat şi aş fi făcut legea salarizării în timpul alegerilor. Ce ar fi însemnat acest lucru? Să se facă o lege care n-ar fi ţinut cont de sustenabilitate şi predictibilitate şi pe urmă scăpa cine putea. Am fost un om sincer şi am zis că acest lucru trebuie făcut la pachet, am făcut legea pensiilor, fiindcă aşa am convenit cu Comisia, legea salarizării, cu reforma fiscală şi nu în ultimul rând cu reorganizarea administrativă şi o reformă în sistemul bugetar, fiindcă aşa este corect. Şi atunci România va avea predictibilitate şi o sustenabilitate pe un calup întreg şi pe o viziune de fapt pentru ţară. S-a dus vremea când luam decizii emoţionale pe colţul mesei, vedem unde, cu noroc, totuşi am supravieţuit şi am scăpat", a declarat premierul, care s-a aflat, vineri, în vizită în judeţul Maramureş.

Cum se calculează salariul minim european

De la 1 iulie salariul minim pe economie va creşte de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut, aşadar românii vor câştiga în mână puţin peste 200 de lei. Salariul minim european va fi stabilit ca jumătate din salariul mediu brut pe economie.

Aşadar aproape 2.300 de lei net. Formula de calcul ţine cont şi de productivitatea muncii la nivel naţional dar şi de inflaţie. Salariul minim va creşte conform unui calendar foarte bine stabilit, aşadar va exista şi predictibilitate pentru mediul de afaceri.

