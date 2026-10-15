Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan, și premierul Bulgariei, Rumen Radev, după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră. Șeful NATO a anunțat consolidarea apărării pe flancul estic, în timp ce Nicușor Dan a precizat că va avea loc o reuniune specială a Consiliului Nord-Atlantic, dedicată securității în regiune. Președintele României a vorbit despre "încercări ale Rusiei" și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

Mark Rutte a transmis, într-o postare pe platforma X, că NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu statele aliate din regiunea Mării Negre și își va adapta măsurile de apărare în funcție de evoluția amenințărilor.

Mark Rutte: NATO și-a consolidat capacitățile de apărare împotriva dronelor

"O întâlnire bună cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, și președintele României, Nicușor Dan, despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale", a scris secretarul general al NATO.

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Rutte a subliniat că Alianța a luat deja măsuri pentru întărirea securității în estul Europei și că acestea vor continua în funcție de situația din regiune.

"NATO și-a consolidat postura de apărare de-a lungul flancului estic, inclusiv prin creșterea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații noștri din regiunea Mării Negre și să își adapteze postura de descurajare și apărare, după cum va fi necesar", a transmis Mark Rutte.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

Întâlnirea dintre Mark Rutte, Nicușor Dan și Rumen Radev a avut loc pe fondul deteriorării situației de securitate din Marea Neagră, după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale. Pe 13 octombrie, două nave comerciale au fost atacate în apropierea coastelor Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat, iar 11 marinari au fost dați dispăruți. Ulterior, alte două petroliere au fost cuprinse de flăcări în apele teritoriale românești. Autoritățile au declanșat operațiuni de salvare, în timp ce circumstanțele atacurilor au intrat în atenția anchetatorilor.

Nicușor Dan anunță o reuniune NATO dedicată securității în Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a declarat că România și Bulgaria s-au confruntat în ultimele zile cu mai multe incidente de securitate, pe care le-a pus în legătură cu acțiunile Rusiei. Șeful statului a confirmat că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre sprijinul aliaților și despre măsurile necesare pentru securitatea în regiunea Mării Negre.

"Față de situația de securitate la Marea Neagră - după cum știți, am avut două incidente, aseară și azi dimineață. De asemenea, au fost, în ultimele zile, incidente în Bulgaria și puțin mai devreme, acum câteva zile, încă unul în România. Am avut o discuție cu Secretarul General NATO pe acest subiect - evident, solidaritatea aliaților noștri față de situația din Marea Neagră, și, operațional, o să fie o sesiune dedicată a Consiliului Nord-Atlantic pentru situația din Marea Neagră.

Cumva, suntem în aceeași situație în care eram acum un an cu frontiera noastră pe Dunăre cu Ucraina, cu dronele aeriene. Este nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare. Vă aduceți aminte, la fel, am apelat la Aliați, au venit niște echipamente militare și situația s-a stabilizat.

Suntem în aceeași situație pe partea estică la Marea Neagră și evident că sunt niște încercări ale Rusiei - şi nu numai în România, și Bulgaria, în țări europene, în special cele de pe Flancul Estic - de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina, și răspunsul nostru este „continuăm să sprijinim Ucraina”, pentru că e o chestiune de drept internațional și pentru că e o chestiune care ține de securitatea României. Ăsta este răspunsul nostru. Evident, pe măsură ce anchetele evoluează, o să aveți detalii de la Armată și de la celelalte instituții care sunt implicate", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Situația din Marea Neagră este gravă. Este inacceptabil

"Am avut astăzi o întâlnire importantă cu premierul Rumen Radev și cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, pentru a ne consolida apărarea în Marea Neagră. Împreună cu aliații noștri din NATO, ne-am angajat să apărăm fiecare centimetru din teritoriul nostru, inclusiv apele și spațiul aerian", a transmis Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția asupra gravității incidentelor din apropierea coastelor României și Bulgariei, unde mai multe nave comerciale au fost atacate, iar unele s-au scufundat.

"Situația din Marea Neagră este gravă. Nave comerciale sunt atacate și scufundate. Marinari au fost uciși, răniți sau sunt dați dispăruți, foarte aproape de țărmurile României și Bulgariei. Acest lucru este inacceptabil și trebuie să înceteze", a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan, despre posibilitatea activării articolului 4 al NATO

La sosirea la summitul de la Bruxelles, Nicușor Dan a confirmat că cele două nave atacate în apele teritoriale românești au fost lovite de drone aeriene. A evitat însă să acuze direct Rusia și să spună dacă România va activa articolul 4 al NATO (referitor la consultări), dar a asigurat că "va exista o reacție din partea statului".

"Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar, evident, o să existe o reacție a statului român", a afirmat șeful statului, la Bruxelles, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European.

"Ne interesează situația de securitate. Va exista mâine o discuție despre Ucraina și o discuție generală pe securitate și ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și, mai departe, să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria", a mai menționat el.

Președintele a amintit că există un comandament pentru Marea Neagră, găzduit de Turcia de mai mulți ani. "Este o discuție despre faptul ca acest comandament să fie rotațional, iar rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația, iar noi ne dorim și locația. Acesta este unul dintre subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO", a indicat șeful statului.

Întrebat dacă România va invoca articolul 4 al NATO după atacurile în Marea Neagră, Nicuşor Dan a spus că "au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre ce s-a întâmplat exact, dar evident că o să existe o reacție. O să existe o reacție a statului roman".

De asemenea, întrebat dacă este vorba de un atac în spatele căruia este Rusia, şeful statului a spus că "nu o să dureze mult până când o să venim cu informații definitive. Nu vreau să avansez acum foarte multe lucruri", a transmis el.

Potrivit șefului statului, regiunea Mării Negre este menționată în proiectul de concluzii ale Consiliului European, la propunerea României.

"În urma acestor incidente, este posibil să existe o ușoară îmbunătățire a concluziilor, la propunerea noastră și a Bulgariei. În linii mari, este vorba despre necesitatea unor echipamente suplimentare în zona Mării Negre și de funcționalizarea acestui centru de securitate civilă, un proiect al Uniunii Europene pe care România și Bulgaria îl conduc", a completat el.