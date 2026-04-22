Bolojan discută azi cu UDMR şi minorităţile

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, va discuta miercuri cu reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale din Parlament, în contextul crizei guvernamentale apărute după decizia PSD de retragere a sprijinului acordat şefului Executivului.

Bolojan a anunţat marţi că partidul pe care îl conduce va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul Guvern - USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale - pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar. El a precizat că va propune şi un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică.

"În cursul zilei de mâine (n.r. - miercuri) am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. E vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie", a spus Ilie Bolojan.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu USR, în biroul preşedintelui Senatului, ocazie cu care s-a convenit ca, în situaţia în care miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, titularii celorlalte portofolii să preia temporar responsabilitatea ministerelor vacante.