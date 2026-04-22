Observator » Ştiri politice » Au început consultările la Cotroceni. Delegaţia PSD a ajuns la discuţiile cu Nicuşor Dan

Live Text Au început consultările la Cotroceni. Delegaţia PSD a ajuns la discuţiile cu Nicuşor Dan

Au început consultările cu partidele din Coaliţie la Cotroceni. Delegaţia PSD a ajuns la discuţiile cu Nicuşor Dan. După ce social-democraţii au retras sprijinul politic pentru Bolojan, premierul a început deja negocierile cu USR şi UDMR pentru formarea unui guvern minoritar. Între timp, pesediştii se pregătesc să îşi retragă miniştrii şi să intre în opoziţie. Dar, şeful statului pregăteşte soluţia de compromis, spun surse Observator. Un premier tehnocrat, cu PSD rămas în coaliţie.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 09:08
Au început consultările la Cotroceni. Delegaţia PSD a ajuns la discuţiile cu Nicuşor Dan Galerie (2)
22.04.2026, 09:02

Delegaţia PSD a ajuns la Cotroceni

Au început consultările la Cotroceni. Reprezentanţii PSD au ajuns la discuţiile cu Nicuşor Dan. Delegaţia social-democraţilor este formată din preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi viceprim-ministrul Marian Neacşu.

Urmează la consultări reprezentanţii PNL, UDMR, ai Grupului Minorităţilor Naţionale şi, la finalul zilei, reprezentanţii USR.

 

22.04.2026, 07:47

Compromisul lui Bolojan pentru a obţine voturile necesare

Un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR nu are suficiente voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. Noua coaliţie ar trebui să se bazeze pe voturile a cel puţin 52 de parlamentari din partidele suveraniste. Mai multe voci din partid refuză această variantă.

Premierul a venit însă cu un compromis. Negocierile cu partidele suveraniste, nu vor fi politice ci economice - o colaborare pe atragerea de fonduri europene necesare pentru şcoli şi spitale.

22.04.2026, 07:46

Bolojan discută azi cu UDMR şi minorităţile

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, va discuta miercuri cu reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale din Parlament, în contextul crizei guvernamentale apărute după decizia PSD de retragere a sprijinului acordat şefului Executivului.

Bolojan a anunţat marţi că partidul pe care îl conduce va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul Guvern - USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale - pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar. El a precizat că va propune şi un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică.

"În cursul zilei de mâine (n.r. - miercuri) am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. E vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie", a spus Ilie Bolojan.

Marţi, premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu USR, în biroul preşedintelui Senatului, ocazie cu care s-a convenit ca, în situaţia în care miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, titularii celorlalte portofolii să preia temporar responsabilitatea ministerelor vacante.

22.04.2026, 07:32

PSD ameninţă că-şi retrage miniştrii dacă Bolojan nu pleacă până joi

Social-democraţii au anunţat că îşi retrag cei 7 miniştrii din guvern, dacă premierul nu pleacă până mâine.

  • Marian Neacşu, vicepremier
  • Ciprian Şerban, Ministrul Transporturilor - buget 43 miliarde lei
  • Radu Marinescu, Ministrul Justiţiei -  buget: 4,1 miliarde lei
  • Florin Barbu, Ministrul Agriculturii - buget: 26,5 miliarde lei
  • Bogdan Ivan, Ministrul Energiei - buget: 5,6 miliarde lei
  • Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătăţii - buget: 22,2 miliarde lei
  • Florin Manole, Ministrul Muncii - buget: 60 miliarde

În acest caz, portofoliile, care împreună au un buget de peste 31 de miliarde de euro, vor fi preluate de ceilalţi miniştri ai cabinetului Bolojan. Perioada de interimat durează 45 de zile. Liberalii spun însă că termenul poate fi prelungit.

22.04.2026, 07:29

Programul consultărilor de la Cotroceni

Delegaţiile partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare sunt aşteptate, miercuri, la consultările convocate de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, pentru depăşirea crizei politice generate de anunţul PSD privind retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din coaliţia de guvernare la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. De la ora 9.00 se vor desfăşura convorbirile cu reprezentanţii PSD.

Delegaţia PNL, formată din preşedintele formaţiunii, Ilie Bolojan, secretarul general, Dan Motreanu, şi prim-vicepreşedinţii Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Adrian Veştea, va intra la consultări la ora 10.30.

După-amiază, vor avea loc discuţiile cu delegaţiile UDMR (ora 15.00), Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (ora 16.30), iar de la ora 18.30 sunt aşteptaţi reprezentanţii USR.

Consultările au loc în contextul în care PSD i-a retras, luni, sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. 

Programul consultărilor:

  • 09:00: Delegaţia PSD
  • 10:30: Delegaţia PNL
  • 15:00 Delegaţia UDMR
  • 16:30 Delegaţia Minorităţilor
  • 18:30 Deegaţia USR

 

criza politica consultari partide nicusor dan sorin grindeanu ilie bolojan
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
