22.04.2026, 07:29
Programul consultărilor de la Cotroceni
Delegaţiile partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare sunt aşteptate, miercuri, la consultările convocate de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, pentru depăşirea crizei politice generate de anunţul PSD privind retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.
Preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din coaliţia de guvernare la consultări, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. De la ora 9.00 se vor desfăşura convorbirile cu reprezentanţii PSD.
Delegaţia PNL, formată din preşedintele formaţiunii, Ilie Bolojan, secretarul general, Dan Motreanu, şi prim-vicepreşedinţii Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu şi Adrian Veştea, va intra la consultări la ora 10.30.
După-amiază, vor avea loc discuţiile cu delegaţiile UDMR (ora 15.00), Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale (ora 16.30), iar de la ora 18.30 sunt aşteptaţi reprezentanţii USR.
Consultările au loc în contextul în care PSD i-a retras, luni, sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.
Programul consultărilor:
- 09:00: Delegaţia PSD
- 10:30: Delegaţia PNL
- 15:00 Delegaţia UDMR
- 16:30 Delegaţia Minorităţilor
- 18:30 Deegaţia USR