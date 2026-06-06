Medic rezident, găsit mort în baie la Spitalul Floreasca. Intrase în gardă de dimineață

Un medic rezident anul V a fost găsit mort în toaleta Spitalului Floreasca, în cursul după-amiezii de sâmbătă. Intrase în gardă de dimineață, iar din primele informații cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată. Colegii au încercat să îl resusciteze fără succes.

Alarma a fost dată în cursul după-amiezii la Spitalul Floreasca. Medicul, un rezident anul V, a fost găsit mort în toaletă de către colegi. În ciuda manevrelor de resuscitare, pentru cadrul medical nu s-a mai putut face nimic. Cauza morții ar fi o supradoză autoinjectată.

Medicul era apreciat și nu ar mai fi făcut probleme în spital. Are doi copii cu vârste până în trei ani.

46 de medici au murit în timpul gărzii sau imediat după

Articolul continuă după reclamă

46 de medici au murit până acum în timpul gărzilor. Cel mai cunoscut este cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical la Spitalul Județean Buzău, din octombrie 2025.

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă 27 octombrie 2025 şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie. Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare, marți, 28 octombrie, în jurul orei 6.00. Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie 2025. Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

Adrian Istudor, antreprenor și inginer la Totalmed Aparatură Medicală, a publicat în urmă cu ceva timp o listă a medicilor români, de la tineri rezidenți la medici cu experiență, care și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după aceasta. „Și medicii sunt oameni, au nevoie de timp de odihnă. Directiva europeană a timpului de odihnă este nerespectată, gărzile nu sunt considerate vechime în muncă, gărzile sunt remunerate la nivelul anului 2018, iar liberul după gardă nu se poate respecta din lipsă de personal. Până când?”

Dr. Ștefania Szabo - director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025)

Dr. Emanuel Mirel Luca - rezident, Iași (2025)

Dr. Gabriela Ștefănescu - gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024)

Dr. Carmina Schaas - obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023)

Dr. Lucian Popescu - neurolog, București (2023)

Dr. Ionela Tănase - pediatru, Târgu Mureș (2024)

Dr. Roxana Moldovanu - rezident ATI, Cluj-Napoca (2025)

Dr. Cosana Claiciu - cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018)

Dr. Adrian Fronea - ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018)

Dr. Marius Dan Roșoreanu - pediatru, Lipova (2018)

Dr. Grigore Lupescu - cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018)

Dr. Marlena Ștefan - ATI/SMURD Galați (2016)

Dr. Gabriel Jilavu - ortoped, Botoșani (2012)

Dr. Ionel Botezatu - radiolog, Iași (2012)

Dr. Cosmin Giubelan - chirurg, Târgu Jiu (2008)

Dr. Ovidiu Lucian Bumbea - psihiatru, Alba Iulia (2010)

Dr. Viorica Moglan - ATI, Roman (2003)

Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] - UPU, Bistrița (2010)

Dr. Adrian Stelian Comăniciu - chirurg, Sibiu (2006)

Dr. Iosif Sass - infecționist, Mediaș (2013)

Dr. Silviu Gotea - UPU, Târgoviște (2016)

Dr. Horia Georgescu - chirurg generalist, București (2015)

Dr. Mugur Timofte - chirurg, Slobozia (2008)

Dr. Mariana Popescu - medic de familie, Brașov (2018)

Dr. Sorin Ionescu - chirurg, Cluj (2018)

Dr. Radu Bălan - internist, Timișoara (2018)

Dr. Emilia Dumitrescu - pediatru, Pitești (2018)

Dr. Liviu Marin - cardiolog, București (2018)

Dr. Florin Gheorghe - ATI, Galați (2018)

Dr. Vasile Anton - chirurg, Craiova (2018)

Dr. Ioana Stoica - neonatolog, Iași (2018)

Dr. Cristian Dobrescu - ortoped, Brașov (2018)

Dr. Dan Cojocaru - medic de familie, Bacău (2018)

Dr. Alina Dobre - rezident, Constanța (2018)

Dr. Mihai Ionescu - neurolog, Suceava (2018)

Dr. Raluca Marinescu - pediatru, București (2018)

Dr. Tudor Gheorghe - radiolog, Cluj (2018)

Dr. Oana Popa - ATI, Târgu Mureș (2018)

Dr. Nicolae Voicu - internist, Buzău (2018)

Dr. Gabriela Enache - medic de familie, Iași (2018)

Dr. Valentin Moldovan - chirurg, Oradea (2018)

Dr. Camelia Stoian - medic de urgență, Timișoara (2018)

Dr. Dan Mihăilescu - ortoped, Galați (2018)

Dr. Irina Dumitrescu - neonatolog, București (2018)

Dr. Florentina Ilie - pediatru, Constanța (2018)

Dr. Viorel Filip - Chirurgie Generala, Iași (2012)

Medicii și polițiștii ar putea fi testați periodic antidrog

Consumul de droguri din România a devenit un fenomen extrem de grav în ultimii ani. Ministrul de interne Cătălin Predoiu a recunoscut că substanțele interzise au ajuns în instituțiile de forță.

„Noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Dar, devenind serioși acum, e o temă interesantă asta pentru că, într-adevăr, în multe instituții se consumă de către adulți, acesta e adevărul”, a declarat Cătălin Predoiu în timpul unei dezbaterii organizate în Parlament.

Expertul antidrog Cătălin Țone a explicat că amploarea fenomenului obligă autoritățile să ia măsuri ferme, inclusiv în cazul celor care lucrează în structurile chemate să combată drogurile.

„Problema drogurilor a explodat în ultima perioadă, iar domnul ministru Predoiu a atras un semnal de alarmă în special în urma apariției mai multor cazuri în spitale sau alte instituții. Vorbim despre consumatori care sunt dependenți, am avut și cazul unei judecătoare, dincolo de asistentul medical de la Suceava”, a declarat expertul antidrog Cătălin Țone pentru Fanatik.

Potrivit acestuia, în prezent există deja discuții privind introducerea unor verificări regulate în instituțiile de forță și în sistemul medical. „Există un proiect prin care să fie testați antidrog periodic angajații din cadrul instituțiilor care trebuie, în primul rând, să cerceteze fenomenul. Polițiștii, jandarmii, cei de la DIICOT ar putea fi testați din când în când, iar asta ar trebui să se extindă și la personalul medical”, a mai spus Cătălin Țone.