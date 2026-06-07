Moartea suspectă a unui medic rezident, în gardă la Spitalul Floreasca, readuce în discuţie un fenomen care afectează acut sistemul de sănătate din România. Medicii ajung să stea şi câte 36 de ore la muncă, fără ca ulterior să aibă suficient timp să se recupereze. Rezidentul de 32 de ani care se specializa în salvarea de vieţi a fost găsit fără suflare într-o toaletă. Colegii s-au chinuit zadarnic, mai bine de o oră, să îl readucă în simţiri. Într-un coş de gunoi, au găsit o seringă folosită. Aşa că supradoza e una din ipotezele luate în calcul de anchetatori: e posibil ca tânărul doctor să-şi fi injectat o substanţă de 50 de ori mai puternică decât heroina, pentru a putea face faţă stresului. 46 de medici şi-au pierdut viaţa în ultimele două decenii, fie din cauza epuizării, fie din cauza substanţelor luate pentru a putea rezista la volumul mare de muncă.

Moartea rezidentului de 32 de ani a venit ca un şoc pentru echipa de la Spitalul Floreasca. Colegii nu ştiau să aibă vreo problemă de sănătate. Şi nici nu avusese vreodată vreo tulburare de comportament. În ziua morţii, îi ţinea locul unui coleg.

Medicul rezident era în anul cinci şi lucra în secţia de medicină de urgenţă a Spitalului Floreasca. Intrase în gardă sâmbătă dimineaţă, iar câteva ore mai târziu a mers la baie. O femeie de la serviciul de curăţenie a observat că nu mai iese şi a alertat un brancardier. Acesta a intrat să vadă ce se întâmplă şi l-a găsit căzut, în stop cardiorespirator. Colegii lui au început imediat manevrele de resuscitare şi au încercat să-i salveze viaţa timp de o oră, însă fără succes. În cele din urmă medicii au fost nevoiţi să declare decesul.

A intrat în baie şi nu a mai ieşit

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O ipoteză luată în calcul de anchetatori este că în timpul petrecut la baie, medicul şi-ar fi injectat fentanil. Un analgezic de 50 de ori mai puternic decât heroina. Potrivit surselor Observator, în coşul de gunoi din baia în care a fost găsit tânărul era şi o seringă folosită.

"În ceea ce priveşte opioidele, corpul uman dezvoltă foarte rapid toleranţă. Această toleranţă scade într-o săptămână două la normal. În momentul în care o persoană normală îşi administrează o cantitate care psihologic ştia că îi generează un anumit răspuns agreabil pe care îl aştepta, centrul respirator tinde să se oprească", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Medicul lasă în urmă o soţie, şi ea medic, şi doi copii mici. Revenise recent la muncă, după un concediu de îngrijire a copilului şi se pregătea pentru o carieră de medic plin, la Giurgiu.

46 de medici, morţi în gardă

46 de medici au murit în ultimele două decenii, fie în gardă, fie imediat după, potrivit datelor centralizate de breaslă. Cele mai frecvente cauze de deces: epuizarea şi consumul de substanţe, folosite pentru a face faţă gărzilor.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al doctoriţei Ştefania Szabo, găsită fără viaţă în Camera de Gardă a Spitalului Judeţean Buzău. În octombrie 2025, ea şi-a administrat propofol, un anestezic puternic.

Ca şi rezidentul de la Floreasca, Ştefania Szabo lucra în ture infernale. O gardă durează 24 de ore, dar din lipsă de personal, medicii sunt nevoiţi să rămână la muncă şi în ziua următoare, ajungând să lege ture de 36 de ore.

"E trist că în ziua de astăzi, în România, pentru medicii rezidenţi, sistemul sanitar a ajuns un lagăr de exterminare. Se pare că este un trend pe care nu îl putem opri. Pentru că nu se doreşte. Pentru că nimănui nu-i pasă", a declarat Marian Stamate, preşedintele Sindicatului Medical România.

"În România, medicii rezidenţi efectuează aproximativ 4-5 gărzi pe lună", a declarat Oana-Aimée Cărpenișeanu, vicepreşedinte Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți.

"Am solicitat îmbunătăţiri şi modificări în ceea ce priveşte activitatea legată de gărzi. Cum ar fi posibilitatea unei durate de 12 ore a gărzilor, deci flexibilizarea programului", a declarat Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor.

Anchetatorii aşteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza exactă a morţii rezidentului.