Polițiștii din Botoșani sunt în alertă, după ce trupul fără viață al unui bărbat a fost găsit în faţa unui bloc din Dorohoi. Victima avea o rană la cap, iar criminaliștii au găsit în apropierea sa un asomator.

Se iau în calcul toate ipotezele, atât o posibilă sinucidere, cât și o eventuală crimă. Bărbatul de 42 de ani locuia chiar în blocul în fața căruia a fost găsit fără viață, era IT-ist și lucra în mare parte a timpului în străinătate, venea în țară doar ocazional și era văzut de vecini drept o persoană liniștită.

Detaliul găsit lângă trup

Apelul la 112 a fost dat de un trecător care l-a văzut pe bărbat la pământ, inconștient. La fața locului au venit echipajele de prim-ajutor dar medicii nu au mai putut decât să constate decesul. Poliţiştii au găsit lângă bărbat un dispozitiv folosit în general la eutanasierea animalelor.

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Bărbatul avea o rană la cap, asemănătoare cu cele provocate prin împușcare. Autopsia și ancheta vor da răspunsul exact cu privire la modul în care a murit bărbatul.