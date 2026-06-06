Video Un IT-ist de 42 de ani, găsit fără viață în fața unui bloc din Dorohoi. Detaliul descoperit lângă trup
Polițiștii din Botoșani sunt în alertă, după ce trupul fără viață al unui bărbat a fost găsit în faţa unui bloc din Dorohoi. Victima avea o rană la cap, iar criminaliștii au găsit în apropierea sa un asomator.
Se iau în calcul toate ipotezele, atât o posibilă sinucidere, cât și o eventuală crimă. Bărbatul de 42 de ani locuia chiar în blocul în fața căruia a fost găsit fără viață, era IT-ist și lucra în mare parte a timpului în străinătate, venea în țară doar ocazional și era văzut de vecini drept o persoană liniștită.
Detaliul găsit lângă trup
Apelul la 112 a fost dat de un trecător care l-a văzut pe bărbat la pământ, inconștient. La fața locului au venit echipajele de prim-ajutor dar medicii nu au mai putut decât să constate decesul. Poliţiştii au găsit lângă bărbat un dispozitiv folosit în general la eutanasierea animalelor.
Bărbatul avea o rană la cap, asemănătoare cu cele provocate prin împușcare. Autopsia și ancheta vor da răspunsul exact cu privire la modul în care a murit bărbatul.