Ploile torențiale au provocat inundații la marginea Capitalei. În Pantelimon, apa a intrat în curțile oamenilor şi a blocat străzi. A fost nevoie de intervenția pompierilor cu motopompe. Probleme au fost și în alte zone ale țării: un pasaj și subsolul Spitalului Județean din Focșani au fost inundate. Meteorologii avertizează că vin zile cu vreme instabilă.

Nu sunt imagini din vreo comună uitată de lume, ci din Pantelimon, un oraş de la marginea Capitalei.

"E jale. Unde e omul ăla, ajunge până la genunchi", spune un locuitor din zonă.

De câteva zile, ploile abundente îi fac pe localnici să privească cu teamă spre cer. Joi a fost potop: s-au strâns peste 100 de litru pe metru pătrat.

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De la cod roșu s-a trecut la cod galben de furtuni, dar ploile nu se opresc. În doar 2 zile a plouat cât pentru aproape 2 luni. Iar în Pantelimon, se văd efectele. Capacul gurii de canal a fost lăsat liber astfel încât apa să poată să iasă din canal.

A plouat cât pentru două luni

"Naşpa. De fiecare dată când plouă aşa este şi nu se face nimic. Toată strada a făcut sesizare, tot Pantelimonul a făcut", a declarat o șoferiță.

"Mereu e foarte multă apă, intră la oameni în casă, oamenii îşi străcă maşinile". "Vai de capul meu! Ce este aici! Ia uite cât de mare e apa!", se plâng oamenii.

Astăzi, apa a intrat din nou în curțile oamenilor, iar pompierii au fost nevoiți să intervină cu motopompe ca străzile să redevină practicabile. Unii localnici nu au mai aşteptat ajutorul autorităţilor.

Pe această stradă din oraşul Pantelimon apa cumulata depășește cu siguranta 20 de cm. Ca sa își apere gospodăriile oamenii au pus saci de nisip.

Primăria dă vina pe cantităţile uriaşe de apă acumulate într-un timp scurt şi spune că are în plan investiţii de milioane de lei pentru extinderea sistemului de colectare a apelor pluviale.

Şi în ţară ploile au făcut prăpăd. Un pasaj din Focșani a fost inundat, iar apa a pătruns până şi în subsolul Spitalului Județean de Urgență. În Murgeni, Vaslui o maşină a ajuns în şanţ din cauza inundaţiei.

Iar în judeţul Cluj, Drumul către Tarnița a fost afectat de ploile torențiale, iar autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în mai multe localități. Meteorologii au emis astăzi trei avertizări succesive de cod galben pentru mare parte din țară. Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru săptămâna viitoare: vara începe cu ploi.