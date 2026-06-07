LOTO 6/49 duminică 7 iunie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 7 iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile Loto de joi, 4 iunie , Loteria Română a acordat 15.445 de câştiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

Loto 6/49. Românii au o nouă șansă la câștiguri importante la tragerile loto de joi, 4 iunie. Reporturile care au fost puse în joc au depăşit praguri considerabile, iar cele mai mari sume s-au înregistrat la Loto 6/49 și Noroc.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 7 iunie 2026

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

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Rezultate LOTO 6 din 49. Report de peste 28,76 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,76 milioane de lei, peste 5,48 milioane de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,76 milioane de lei, peste 1,27 milioane de euro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei, peste 514.500 de euro, iar la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 144.600 de lei, peste 27.500 de euro. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 201.000 de lei, peste 38.300 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 848.100 de lei, peste 161.500 de euro. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei, peste 45.600 de euro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Câştigătorii Loteriei Române

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a, în valoare de 90.831,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Focșani.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 68.050,62 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și Alexandria, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a, în valoare de 57.739,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare joi 4 iunie 2026