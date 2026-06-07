Drona care a explodat vineri în Portul Constanța face pagube şi în turism. Hotelierii se tem că, vara aceasta, românii vor ocoli litoralul nostru. În același timp, președintele Nicușor Dan îi asigură pe români că pot veni în siguranţă la mare.

Hotelerii spun că au primit telefoane de turişti, iar oamenii au vrut să afle cât de sigur mai e să vină pe litoral şi cât de sigure mai sunt plajele. Au fost şi turişti care au vrut să renunţe la rezervări, dar au fost convinşi să n-o facă. Nu au existat deocamdată anulări.

Nicuşor Dan a spus că litoralul românesc este sigur

Preşedintele Nicuşor Dan a spus că litoralul românesc este sigur, iar autorităţile pregătesc măsuri suplimentare de protecţie. Acesta a anunţat că la reuniunea NATO din 10 iunie va fi discutată inclusiv suplimentarea unor echipamente, iar structurile MApN, MAI şi ale Gărzii de Coastă vor suplimenta misiunile de recunoaştere.

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Operatorii din turism spun că există îngrijorare după incidentul de vineri, însă sezonul estival îşi urmează cursul normal.