Partidele au bătut palma pe politica fiscală, nu și pe formula de guvernare. Liderii, aşteptaţi la Cotroceni

Partidele sunt așteptate să îi prezinte vineri președintelui Nicușor Dan o propunere pentru ieșirea din criza politică, după mai multe runde de negocieri. Deși există un consens privind formarea unui guvern minoritar pro-occidental, rămâne neclar dacă acesta va fi construit în jurul PSD sau al partidelor de dreapta, în condițiile în care tensiunile dintre PSD și USR continuă să blocheze un acord. Deşi AUR ar fi fost un actor cheie la eventuala învestire a Guvernului Veştea, dar a condiţionat votul de o declaraţie a preşedintelui care să arate că AUR nu este o formaţiune extremistă, joi seară, şeful statului a reiterat ideea că AUR nu este un partid pro-occidental.

La două luni de la izbucnirea crizei politice, liderii fostei coaliţii au stat din nou faţă în faţă la masa negocierilor. Preşedintele le-a cerut ca până vineri să se pună de acord pe marile proiecte de guvernare şi să facă un pact că vor susţine un guvern minoritar. Prima cerinţă - bifată. A doua, însă pare greu de îndeplinit. După ore de discuţii, acordul privind noul Executiv a rămas în aer.

Întâlnirea dintre liderii fostei coaliţii a venit după ce preşedintele a cerut un acord politic. Nicuşor Dan vrea să desemneze un nou premier doar atunci când va fi sigur că va trece de votul Parlamentului.

Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu au negociat un armistiţiu politic la Vila Lac din Capitală. La aceeasi masă au stat Dominic Fritz şi Kelemen Hunor. Dacă PNL şi UDMR ar vota un Guvern condus de Sorin Grindeanu, cei din USR au cerut o rocadă la guvernare. Mai exact, USR şi-ar dori ca social democraţii democraţii să voteze primii un Guvern de dreapta minoritar, iar PSD sa preia guvernarea abia din 2027.

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Liderii PNL, USR şi UDMR iau in calcul si crearea unui pol de dreapta. În cărţi sunt trei nume de premier, toate din tabăra liberalilor.

Dan Motreanu, numit recent prim-vicepreşedinte al PNL, Mircea Abrudean, care este preşedinte al Senatului şi Robert Sighiartău, actualul secretar general al liberalilor.

În plin scandal politic, Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan au stat faţă în faţă la recepţia oferită de Ambasada Statelor Unite la Bucureşti de Ziua Independenţei. Cei doi au dat mâna cordial.

La eveniment au venit şi liberalii din aripa Thuma, consideraţi trădători de Bolojan. Thuma, Adrian Veştea, Alina Gorghiu şi Lucian Bode l-au ignorat pe preşedintele PNL, dar s-au pozat alături de Sorin Grindeanu. La eveniment a fost prezent şi George Simion. Ulterior, preşedintele AUR a detonat bomba: spune că în ziua votului pentru guvernul Veştea a fost sunat de un consiler al lui Nicuşor Dan care i-a cerut să susţină guvernul puciştilor din PNL.

Nicuşor Dan: Eu sunt preşedintele României, am desemnat un prim-ministru, mai departe n-ar fi fost constituţional să fiu implicat.

Reporter: Îl veţi demite pe consilierul care a discutat cu George Simion?

Nicuşor: Dacă...

Pe fondul crizei poltice care durează deja de două luni, Banca Naţională vine cu un mesaj tranşant.

"Există oricând pericolul retrogradării ţării la nivelul nerecomandat investiţiilor, pericolul opririi finanţărilor pe pieţele externe de capital. Este imperativ necesară stabilirea unor ţinte în care să se încadreze inflaţia, deficitul bugetar şi creşterea economică. Ţinte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică", a declarat Valentin Lazea, economistul şef al Băncii Naţionale.

Potrivit surselor Observator, liderii celor patru partide au ajuns la un acord privind păstrarea politicilor fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Însă, discuţiile de aseară nu au dus şi la un acord politic pentru formarea noului Guvern.

"Pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august să avem un guvern cât mai repede. Ar fi bine să avem un guvern până marţi", a transmis Nicuşor Dan, preşedintele României.

Asta pentru că, pe 31 august este termenul limită de finalizare a proiectelor din PNRR şi de absorbţie a banilor europeni. Iar de miercuri, parlamentarii intră în vacanţă şi va trebui convocată o sesiune extraordinară pentru a vota noul executiv, în cazul în care partidele pro-occidentale nu ajung mai repede la un consens.