Comisia Europeană pregătește un nou plan de integrare graduală pentru statele candidate, prin care acestea ar putea beneficia de avantaje economice înaintea aderării la UE, în funcție de progresul reformelor. Inițiativa vizează accelerarea extinderii Uniunii, în special în contextul războiului din Ucraina, dar fără acordarea drepturilor politice înainte de statutul de stat membru.

Comisia Europeană schimbă regulile de aderare la UE. Avantaje economice pentru Ucraina și Moldova - Profimedia

Bruxellesul lucrează la un mecanism de „integrare graduală”, prin care țările candidate vor primi beneficii pe măsură ce implementează reformele cerute de Uniunea Europeană, chiar dacă procesul de aderare va continua încă ani de zile, transmite Mediafax.

Printre măsurile analizate se numără accesul la unele programe de finanțare ale UE, acorduri comerciale preferențiale și acces parțial la piața unică europeană. Potrivit Politico, pachetul de beneficii ar urma să fie adaptat fiecărei țări, în funcție de progresul în alinierea la legislația europeană și de reformele implementate.

Fără drepturi politice

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Spre deosebire de propunerile anterioare, care prevedeau acordarea unor drepturi politice înainte de aderarea propriu-zisă și care au fost respinse de statele membre, noul plan oferă doar avantaje economice, fără participarea la procesul decizional al Uniunii.

Drepturile politice presupun participarea la procesul decizional al Uniunii Europene, inclusiv reprezentare și drept de vot în principalele instituții europene, beneficii rezervate în prezent doar statelor membre.

Planul câștigă sprijin în UE

Potrivit oficialilor europeni, inițiativa are mai multe șanse de a obține sprijin politic decât proiectele anterioare. Franța și Germania au susținut în trecut conceptul unei forme de „aderare parțială” pentru statele care au de parcurs un proces lung până la intrarea în UE.

Eurodeputatul lituanian Petras Auštrevičius, autorul strategiei Parlamentului European privind extinderea, consideră că integrarea economică trebuie să avanseze în paralel cu reformele și susține aplicarea principiului „mai mult pentru cei care progresează mai mult”.

Comisia Europeană intenționează să obțină acordul statelor membre pentru dezvoltarea cadrului legislativ la unul dintre Consiliile Europene programate în octombrie sau decembrie.

Statele, evaluate individual

Accesul la beneficii nu va fi automat, ci va fi acordat de la caz la caz, în funcție de gradul de aliniere la normele europene și de reformele realizate. Oficialii europeni consideră că acest sistem va încuraja guvernele candidate să continue reformele dificile, chiar dacă aderarea propriu-zisă rămâne un obiectiv pe termen lung.

Statele membre sunt de acord că extinderea Uniunii trebuie accelerată, mai ales în contextul războiului din Ucraina, însă multe capitale europene rămân reticente față de admiterea unor țări insuficient pregătite.

Ucraina și Moldova, printre principalele beneficiare

Noua abordare urmărește să mențină implicate țări precum Ucraina și Republica Moldova, ale căror negocieri de aderare sunt așteptate să dureze mai mulți ani.

După reuniunea de luni cu oficialii moldoveni, Comisia Europeană a anunțat că va continua atât procesul de aderare al Republicii Moldova, cât și aprofundarea integrării sale graduale în Uniunea Europeană. Chișinăul a primit deja acces la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), la sistemul european de roaming și la programe culturale europene.

În prezent, UE are nouă state candidate. Muntenegru este considerat cel mai avansat în negocieri, în timp ce Ucraina și Republica Moldova au deschis oficial discuțiile de aderare. În schimb, procesele Serbiei, Turciei și Georgiei stagnează.

Comisia pregătește și un nou set de mecanisme prin care statele care vor deveni membre să poată fi sancționate dacă, după aderare, încalcă principiile statului de drept sau standardele democratice.