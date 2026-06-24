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Video Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"

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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 24.06.2026, 16:51 | Modificat la 24.06.2026, 17:17

Matematica le-a dat cu virgulă copiilor de clasa a opta. Proba de la Evaluarea Națională a fost mult mai complicată decât se așteptau. Mulți au dat-o în bară la geometrie. Ministerul Educației confirmă - subiectele au fost ceva mai dificile, dar elevii s-au obișnuit cu o inflație a notelor mari și asta nu e în avantajul lor. Variantele au apărut iar pe rețelele de socializare înainte de terminarea probei, așa că poliția face acum cercetări.

Reporter: De ce ați ieșit așa de repede?

Elevi: Că nu am știut să facem. 7 maxim.

"A fost minunat, nu am știut absolut nimic. A fost minunat, doamna, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Sper că iau și eu 4,5", a spus o elevă de clasa a VIII-a.

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Reporter: Despre unghii vreau să-mi spui. 

Elevă: Minunate, vă plac? Am scris foarte frumos, zici că sunt Eminescu.

Reporter: Vrei să mergi la liceu?

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Elevă: Normal, pe igienă și frumusețe. Mi-ar plăcea să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon micuț, drăguţ, cochet.

"La primele doua subiecte la grile, greu nu a fost, complicat nu a fost, dar în schimb la subiectul 3 la geometrie a fost mai... nu prea se mai găsesc așa, să știe un copil ca lumea...", a mai precizat un elev.

Geometria le-a dat cele mai mari bătăi de cap

Problemele de geometrie i-au debusolat total pe elevi. Şi nu doar ei spun că subiectele au fost puţin prea... grele.

"Pe bună dreptate sunt nemulțumiți. Nota șapte s-ar fi obţinut foarte ușor, în schimb subiectul al treilea a creat dificultăţi în rezolvare, cel putin B de la problemele 4,5,6 geometria. Poate fi făcută departajarea între un elev foarte bine pregătit şi unul bine pregătit", a explicat Alin Munteanu, profesor de matematică.

4800 de elevi au scăpat de grija problemelor, dar şi de Evaluarea Naţională. Nu s-au prezentat la examen. Alţi patru au fost eliminaţi pentru că au încercat să... rezolve prin fraudă problemele.

Subiectele au apărut pe reţele la scurt timp după începerea probei

Alarma s-a dat şi la câteva minute după începerea examenului - foile cu subiecte au fost postate pe reţelele de socializare imediat după ce a început proba, cel mai probabil copiate într-o comisie de examen. Absolut ilegal. Ministerul Educației a anunțat Poliția.

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Ministerul Educaţiei anunţă sancţiuni după scurgerea subiectelor

"Cel puțin un centru de examen a fost identificat. Măsurile de sancţiuni pe care le cunoaşteţi în lege, interdicția de a participa la examene, diminuarea salariului", a subliniat Sorin Ion, secretar general al Ministerului Educaţiei.

Evaluarea Națională îi trimite pe elevi direct la liceu. În funcţie de medie. Rezultatele inițiale apar pe 1 iulie, iar repartizarea la licee va avea loc de pe 13 iulie.

Redactia Observator
Redactia Observator
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