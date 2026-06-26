Oraşul din România fără transport public: şoferii sunt în grevă, iar executorii au blocat conturile primăriei

Încă de săptămâna trecută, trasportul public în comun din Alba Iulia este complet paralizat. Şi asta pentru că Primăria nu şi-a achitat datoria de milioane de lei, iar şoferii nu au mai fost plătiţi de două luni. După ce au pus poprire pe conturile intituţiei publice, ieri, executorii judecătoreşti au mers să discute cu edilul.

Edilul din Alba Iulia s-a trezit cu executorii judecătoreşti la uşa Primăriei, după ce instituţia publică are de dat 14 milioane de lei către societatea de transport public din oraş.

"În acest moment conturile Primăriei Municipiului Alba Iulia sunt blocate, în cazul în care nu există lichidităţi în conturi vom proceda la sechestru şi toate celelate proceduri pentru recuperarea sumei", a spus Liliana Morar, executor judecătoresc.

"Avem o incuviintare de la instanta sa putem executa aceasta suma", a adăugat Vasile Marin, executor judecătoresc.

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În timp ce reprezentanții Primăriei Alba Iulia spun că vor contesta măsura în instanță, societatea de transport public vrea să-şi primească datoria cât mai repede.

"Aceste sume pe care noi le verificăm au fost verificate de un audit. Primarul Municipiului Alba Iulia nu a avut nicio obiecţie, prin urmare nu se poate susţine că nu se datorează aceste sume", a explicat Liliana Jurj, avocatul companiei de transport.

Până la remedierea problemelor localnicii trebuie să se descurce pe cont propriu, şi asta pentru că şoferii refuză să mai iasă pe traseu.

"Vom continua aşa până când vom fi o pritoritate pentru cineva, ori pentru Primărie, ori pentru cetăţeni, ori pentru cineva, dacă îi interesează serviciul acesta de transport public", a spus un şofer.

Şoferii de autobuze au intrat în grevă încă de săptămâna trecută din cauza faptului că nu şi-au mai primit salariile de două luni, iar bonurile de masă sunt restante de mai bine de un an şi jumătate.