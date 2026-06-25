Oferă salarii de 12.000 de lei pe lună, dar nu găsesc angajaţi. Domeniul are nevoie disperată de oameni

Suntem în plin sezon estival şi litoralul duce lipsă de forţă de muncă. Deşi se oferă salarii de până la 12.000 lei pe lună, bucătarii sunt printre cei mai greu de găsit angajaţi la malul mării. Nici pentru jobul de cameriste nu se fac angajări uşor.

Principalul motiv este faptul că e un job sezonier de doar 2-3 luni, așa că mulți evită să se mute la mare. Un al doilea motiv este cererea prea mare și tot mai puțini bucătari calificați. Munca este solicitantă, ritmul este alert, iar responsabilitatea este mare.

Salariile pentru bucătari, pe litoral, pornesc de la 7.000 lei și ajung până la 12.000 lei, chiar și 15.000 lei pentru cei experimentați. Angajatorii au declarat pentru Observator că se confruntă cu deficit mare de personal în ceea ce privește bucătarii.

Mai mult decât atât, sunt nevoiți să cheme angajaţi și de pe alte ture pentru că se trezesc cu demisiile pe masă de pe o zi pe alta. Nici cameristele nu sunt prea multe pe litoral. Pentru ele, salariile sunt de aproximativ 4.500 lei, 5.000 lei, unde se adaugă și cazare pentru femeile care vin din țară, dar și masă.

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Chiar și așa, deficitul de personal este mare pe litoral, iar hotelierii încă se salvează cu ajutorul muncitorilor străini.