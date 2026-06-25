Peştele-iepure face prima victimă din România. Un medic aflat în vacanţă în Skiathos a fost atacat de specia cu dinţi care pot să spargă şi soicile. Incidentul nu este caz izolat. Turiştii au filmat peştele-iepure şi în apropierea plajelor din Corfu, Rodos şi Creta. Ambasada Greciei din ţara noastră încearcă să calmeze spiritele - îndeamnă la calm, prudenţă şi susţine că peştii nu sunt un pericol pentru înotători.

Primul român atacat de peştele-iepure. Turiştii au filmat cum vânează turişti, la mal

Medicul român, în vârstă de 38 de ani, era în prima zi de vacanţă în Skiathos când a fost atacat de peştele-iepure pe plaja Banana Beach. Martor la incident, un prieten a povestit incidentul şocant.

"Cum stăteam să ne răcorim, prietenul a început să ţipe, deodată, că a fost muşcat de ceva. Am ieşit la mal şi am observat pe gleznă o muşcătură, sânge, piele exfoliată. Şi o rană destul de serioasă. Am identificat după fotografia făcută că ar putea fi dinţii acestui peşte", spune Marius Niţă, jurnalist.

Prietenul medicului atacat de peştele-iepure anunţă că a văzut mulţi peşti-iepure în largul plajelor din Skiathos.

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"Stăteam pe plajă şi mai vedeam pe cineva care tresare sau care ţipă, semn că se întâmplă destul de frecvent acest atac al peştelui", spune Marius Niţă, jurnalist.

Pe insula Paros, un turist a fost luat cu targa de pe plajă după ce a fost muşcat de un peşte-iepure, iar recent o femeie a fost atacată în dreptul unei plaje, la 30 de kilometri de Atena.

În insula Karpathos, o femeie a filmat cum un astfel de peşte o vâna în apa mică de la mal.

"A fost localizat în Creta şi Arhipelagul Dodecanez. Vedem, însă, din ce în ce mai multe apariţii în nord. A fost văzut din Alexandropoli până în Corfu", spune Spiros Protopsaltis, Secretar General Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Peştele-iepure are patru incisivi extrem de puternici, cu care poate tăia ambalaje metalice şi plase de pescuit. Ambasada Greciei la București îndeamnă turiştii la calm şi prudenţă. Le recomandă să nu se apropie de acestă specie care are în corp o toxină puternică. Guvernul de la Atena vrea să ia măsuri urgente.

"Ministerul Agriculturii a conturat un plan de acţiune pentru ca pescarii să identifice peştele-iepure şi să îl captureze contra-cost", spune Ioannis Andrianos, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

"Intră în port. Noi aruncam peştele care este prea mic. Peştii-iepure îl mănâncă. În fiecare zi vedem cel puţin 10-15 peşti-iepure. Chiar altăieri am văzut o mulţime sub barca mea. Marea este plină", spune un pescar.

Peştele-iepure a fost văzut prima oară în apele Greciei acum 21 de ani.