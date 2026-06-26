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Filmul accidentului din Timişoara. Oamenii erau la coadă la patiserie când s-au trezit loviţi în plin de taxi

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Accident teribil, ieri după-amiază, în faţa unui centru comercial din Timişoara! Un taximetrist a scăpat de sub control maşina pe care o conducea şi a intrat în plin în mulţimea de oameni care îşi aşteptau rândul la o patiserie. Şoferul le-a spus poliţiştilor că nu-şi aminteşte ce s-a întâmplat. Doi oameni au fost grav răniţi şi duşi la spital. 

Mai multe persoane stăteau la rând la o patiserie din faţa unui mall din Timişoara, când taximetristul a scăpat de sub control maşina în parcare. O femeie de 56 de ani a fost lovită în plin şi nu s-a mai putut mişca până la sosirea ambulanţelor. Ea şi un alt bărbat rănit au ajuns în braţele medicilor.

"Dintr-odată, eu m-am întors cu spatele să vorbesc la telefon şi am văzut că vine o maşină direct linie pe mine. Am împins-o pe mama şi am dat să sar în sus. Na, să sar peste maşină, că am ştiut că mă prinde în plin. Şi mi-a prins piciorul. Mi-a prins piciorul şi pe mama a prins-o rău. Mama e grav rău. Picioarele de aici la ea nu se mai vede nimic. E numai sânge", a declarat fiul unei victime.

Ce le-a spus taximetristul poliţiştilor

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Taximetristul le-a declarat poliţiştilor că nu-şi aminteşte ce s-a întâmplat. Era confuz şi rănit în urma accidentului. Agenţii l-au testat să vadă dacă consumase alcool.

Reporter: Crezi că a încurcat pedalele?

Fiul unei victime: Da, 100%. 100%, pentru că el n-a pus picătură de frână.

Şoferul taxiului a ajuns şi el la spital. "Din fericire, însă, ei sunt echilibraţi hemodinamic, respirator, conştienţi toţi trei", a declarat Mhai Grecu, şeful UPU Timişoara. 

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"În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului", a declarat Maria Mitroi, purtătoarea de cuvânt IPJ Timişoara. 

La începutul lunii, un şofer de camion era să provoace o tragedie în Constanţa. Şi el le-a declarat poliţiştilor că nu-şi aduce aminte un drum de zeci de kilometri, inclusiv pe străzi înguste, şi cum a lovit autobuze şi maşini. Medicii au stabilit atunci că şoferul profesionist a suferit o criză de diabet la volan, iar simptomele de confuzie şi pierdere a memoriei sunt comune. Poliţiştii locali au fost cercetaţi de superiori pentru intervenţia în forţă şi nejustificată.

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