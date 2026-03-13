Salariul minim crește pe hârtie, dar se topește în portofel. De la 1 iulie, aproape două milioane de români vor primi cu 125 de lei mai mult. Doar că, decontăm banii la următorul calcul al inflației. Cu trei luni întârziere, Guvernul a adoptat abia aseară legea bugetului, dar liniștea nu a ținut nici măcar o noapte. Războiul politic se încinge. PSD amenință că va schimba proiectul în Parlament și cere plecarea premierului. Ilie Bolojan refuză să facă un pas înapoi şi îi provoacă pe social-democrați să depună moțiune de cenzură.

Salariul minim brut creşte, de la 1 iulie, la 4.325 lei. Concret, un angajat va primi în mână aproape 2700 lei - cu 125 lei mai mult faţă de suma încasată în prezent.

Creşterea aproape că nu se simte în buzunar, dacă ţinem cont că o familie cu doi copii are nevoie de cel putin 10.000 lei / lună pentru a acoperi costurile unui trai decent - mâncare, haine, chirie şi utilităţi. Fără ceva excentric.

"Cea mai importantă miză pentru noi este să avem acest buget adoptat, un buget responsabil, pentru că este baza funcționării țării noastre și este un semnal pentru piețe, pentru companii, care va avea efecte economice importante", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a inclus în Buget ajutoarele pentru pensionarii cu venituri reduse - în valoare de 1,7 miliarde lei. PSD sustine, totuşi, că nu este suficient, iar banii ar acoperi doar pensiile de până la 2.000 lei.

Social-democraţii vor să modifice Bugetul în Parlament, astfel încât să împingă măsura pentru pensiile de până la 3.000 lei. PSD vrea bani în plus şi pentru copiii cu handicap, dar şi pentru familiile cu venituri reduse.

"În condițiile în care prin astfel de propuneri se creează de dezechilibre majore, nu facem decât să repetăm greșeala pe care am făcut-o anii trecuți, să construim în loc de bugete realiste, bugete care nu se bazează pe estimări corecte", a mai spus Bolojan.

"E un lucru pe care e greu să îl poţi negocia. Nu vreau să negociez indemnizaţia copiilor cu dizabilităţi. Nu vreau acest lucru. Şi nu e normal să facem treaba asta", a declarat la rândul său preşedintele PSD Sorin Grindeanu.

Dincolo de matematica bugetului, liderii PSD pun presiune pentru schimbarea premierului.

"Doamna mama lui Ilie Bolojan (...) dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!" - a fost mesajul postat de Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul din Craiova a ameninţat, recent, că PSD va ieşi de la guvernare imediat după adoptarea Bugetului.

Ilie Bolojan le-a dat replica social-democraţilor. Liderul PNL a anunţat că nu va demisiona de la şefia Guvernului.

"În condițiile în care un partid din Coaliție nu este mulțumit de modul în care funcționează Coaliția sau Guvernul are posibilitatea parlamentară să inițieze moțiuni de cenzură, să facă ceea ce consideră de cuviință", a transmis premierul.

PSD decide duminică dacă votează sau nu bugetul propus de premier. Social democraţii vor stabili, ulterior, dacă îl mai susţin pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dacă vor cere înlocuirea premierului cu un alt lider PNL.

Marius Gîrlaşiu

