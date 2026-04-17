Bolojan compară sinecurile de la stat cu "şoricei" şi "şobolani": Am limitat "prăduirea" Bugetului

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri metaforic despre "șobolani" și "rozătoare" care consumă bani publici și a acuzat PSD că a fost deranjat că a oprit "prăduirea" banului public în marile companii de stat controlate politic. Șeful Guvernului a transmis iar că nu va demisiona și că, dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi în coaliție cu PSD.

"În acest mandat am deranjat destul de mult. Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Avem companii de stat ale căror conduceri huzuresc pe contracte bune, fără responsabilități, și pui reflectoarele pe ei - acest lucru deranjează foarte mult", a declarat Ilie Bolojan, vorbind despre conduceri pe filiere politice.

Premierul a vorbit metaforic despre șobolani și rozătoare care consumă bani publici. "Deși de multe ori, cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone. Aceste zone sunt conectate politic la oameni care au susținut aceste situații. În cămară, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani, niște rozătoare. Am aprins becul și am făcut lumină acolo, asta a deranjat".

Şeful Executivului a reiterat că nu va demisiona, chiar dacă PSD își retrage oamenii din Guvern. Totodată a avertizat că, dacă social-democrații generează o criză politică, PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

"Am spus că nu voi demisiona. România are nevoie ca Guvernul să lucreze. Toate deciziile din coaliție, toate măsurile au fost convenite, au fost luate de comun acord. Am obligația față de țară să asigur funcționarea Guvernului. În condițiile în care Guvernul cade printr-o moțiune de cenzură și nu mai are sprijin în Parlament... nu am proiectat niște pași, pentru că nu eu sau PNL am cauzat acest lucru. Această criză este generată de PSD. Din păcate, nu se va putea oferi prea multă pâine, așa că se va veni cu foarte mult circ".

