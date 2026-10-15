Schimbări majore în administrația publică. Ce se întâmplă cu primăriile mici

Guvernul propus de Luca Niculescu pregătește schimbări importante în administrația publică, atât la nivel central, cât și local. Printre măsurile incluse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 se numără comasarea voluntară a comunelor mici, reunificarea ANAF cu Autoritatea Vamală Română și reorganizarea instituțiilor statului. Planul prevede și digitalizarea unor servicii publice, inclusiv a permisului de conducere, precum și eliminarea structurilor cu atribuții care se suprapun.

Una dintre măsurile propuse privește localitățile cu un număr redus de locuitori. Potrivit programului de guvernare, 429 de unități administrativ-teritoriale cu cel mult 1.500 de locuitori ar putea beneficia prioritar de finanțare pentru comasarea voluntară.

Procesul ar trebui să fie voluntar, iar localitățile care aleg să se unească ar putea primi stimulente financiare pentru investiții. Astfel, două sau mai multe comune ar putea fi unite într-una singură, cu o singură primărie.

Schimbări şi la ANAF

O altă schimbare prevăzută în programul de guvernare este reunificarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) cu Autoritatea Vamală Română. Cele două instituții urmează să funcționeze într-o singură autoritate fiscală și de control.

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Programul prevede și introducerea unui sistem de bonusuri și penalizări pentru conducerea ANAF și structurile operative, aplicabil din 2027.

Programul de guvernare prevede și reorganizarea administrației centrale, prin eliminarea structurilor care au aceleași atribuții și reducerea birocrației. Nu sunt propuse însă reduceri procentuale identice de personal în toate instituțiile.

Programul prevede, de asemenea, digitalizarea mai multor servicii publice, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să meargă atât de des la ghișee. Printre documentele care ar urma să fie digitalizate se numără permisul de conducere.