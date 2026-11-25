Mesaj dur pentru PSD, care a scăpat din mână majoritatea din Parlament! Deputații au aprobat astăzi moțiunea împotriva ministrului social-democrat de la Sănătate. PNL, USR și AUR au votat la unison, dar Alexandru Rogobete a anunțat că nu demisionează. După victoria de astăzi, George Simion le-a cerut partidelor din opoziție să facă front comun și să demită Guvernul Luca Niculescu.

"Nu îmi pot da demisia după o moțiune scrisă de bufonii și circarii de la USR. Acum sunt bune voturile de la AUR?", spunea ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Moțiunea simplă depusă de PNL și USR, care cereau demisia ministrului Sănătății, a fost adoptată cu sprijinul AUR. 154 de voturi pentru și 91 împotrivă. Premierul Luca Niculescu și șeful PSD, Sorin Grindeanu, îl susțin, însă, în continuare pe Alexandru Rogobete.

"Continui să sprijin toate eforturile pe care le face domnul Rogobete. […] Suntem încă prea devreme de la instalarea unui guvern ca să mă gândesc la schimbări de miniștri. Îmi cer scuze...", a spus premierul României, Luca Niculescu.

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Reporter: Nu se aplică același principiu?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: Nu. Pentru că domnul Rogobete face o treabă excelentă, excelentă. Spre deosebire de doamna Buzoianu.

Reporter: Și nu trebuie să demisioneze?

Sorin Grindeanu: Nu!

Dezbaterea moțiunii a stârnit scandal în Camera Deputaților

George Simion le-a cerut liberalilor să se alieze cu partidul lui și să dărâme Guvernul Niculescu.

"Trebuie să înțelegem cu toții, am demonstrat că există o majoritate aici, în Parlament, că, dacă nu ați mai susține acest guvern, el ar pica!", spune deputatul AUR George Simion.

Semnatarii moțiunii susțin că ministrul Sănătății este mai preocupat de propria imagine decât de rezolvarea problemelor din sistemul sanitar, cum ar fi criza medicamentelor pentru pacienți oncologici și cei cu tulburări psihice.

"Domnule Rogobete, palatul devine circ când clovnul intră în palat crezându-se rege. Ați deranjat pacienta care, după tratamentul de chimioterapie, trebuie să se ducă să facă turul farmaciilor și nu găsește medicamente. Și dumneavoastră veniți și-i spuneți că minte, că realitatea din mintea ei e inexistentă", spune deputatul USR Diana Buzoianu.

"Mi se cere demisia? Cum aș putea să îmi dau demisia la o moțiune scrisă de un urmărit penal și de la unii care n-au făcut nimic pentru țara asta decât circ? Dragi colegi de la USR, vă tot văitați că nu vedeți spitale noi. Am o rugăminte. Luați-vă trotinetele din dotare și mergeți să le vizitați pe toate, pentru că ele există", a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Social-democrații l-au ajutat pe Simion și au aprobat înființarea unei comisii pentru Bolojan

După ce AUR a votat moțiunea împotriva ministrului PSD, social-democrații l-au ajutat pe George Simion și au aprobat înființarea unei comisii de anchetă care verifică dacă Ilie Bolojan a folosit ilegal, la nunta fiicei sale, mașina pusă la dispoziție de SPP.

Reporter: Spuneați că nu aveți nicio colaborare cu AUR și SOS?

Sorin Grindeanu: Am aceeași colaborare pe care o au și PNL, și USR. Ați văzut dumneavoastră vreo alianță? Ați văzut vreo alianță?

Reporter: Colaborați în Parlament și e o majoritate testată la vot.

Sorin Grindeanu: Dar PNL și USR azi au avut vreo alianță cu AUR la moțiune?

Reporter: Domnule Grindeanu, sunt nenumărate momente în care ați votat împreună...

PNL și USR au anunțat că nu vor avea membri în comisia înființată de partidele suveraniste.