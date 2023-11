Am fi putut imuniza de trei ori populaţia României. Este concluzia DNA în dosarul achiziţiei de vaccinuri în pandemie. Procurorii îi acuză pe foştii miniştri ai Sănătăţii din guvernarea Cîţu , dar şi pe fostul premier, că au comandat doze de peste un miliard de euro, în care n-ar fi fost necesare. Anchetă este şi la nivel european. Parchetul European investighează achiziţiile celor peste 4 miliarde de doze de vaccin intermediate de Comisia Europeană.

"Domnul Vlad Voiculescu a semnat pentru 28 milioane de doze, Nelu Tataru pentru 33 milioane doze, eu am semnat pentur 4 milioane de doze și doamna Ioana Mihaila pentru 21.000 de doze", declara Florin Cîţu pe 22 septembrie 2021. Un fost premier, doi foşti miniştri ai Sănătăţii şi un secretar de stat. Sunt politicienii consideraţi vinovaţi de DNA că au făcut o gaură uriaşă în buget - ar fi aprobat achiziţia unor vaccinuri care nu aveau cum să fie folosite.

Guvernul României a comandat 52,8 milioane de doze de vaccin anti-COVID

Procurorii DNA susţin că Florin Cîţu, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă nu au avut niciun fel de document sau analiză care să ateste necesitatea achiziţiei, în momentul în care au decis ca Guvernul României să comande 52,8 milioane de doze de vaccin anti-COVID Pfizer şi Moderna în valoare de peste un miliard de euro. Prima comandă pentru vaccinuri a fost dată în 2020, de ministrul sănătăţii de la acea vreme, Nelu Tătaru. România comunicase Comisiei Europene că avem 10,7 milioane de persoane eligibile pentru vaccinare. S-au comandat însă peste 33 de milioane de doze. Procurorii consideră că surplusul a fost justificat, în condiţiile în care atunci nu existau suficiente date despre eficacitatea vaccinurilor. De aceea, Nelu Tătaru nu are calitate de suspect în dosar.

Următorul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a comandat 23 de milioane de doze în martie-aprilie a anului 2021. Procurorii spun că România avea deja mai multe vaccinuri decât erau necesare. DNA cere ridicarea imunităţii a fostului ministru ca să îl pună sub acuzare pentru abuz în serviciu. Fostul ministru respinge acuzaţiile. "Din punctul meu de vedere - mai mult decât nefondate. Sunt hilare. Deciziile astea au fost luate de către colonelul Gheorghiță cu premierul Cîțu, evitând complet Ministerul Sănătății", a declarat Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii. Vlad Voiculescu susţine că i-a spus premierului de atunci, într-o şedinţă de guvern, din martie 2021, că România nu avea nevoie să mai comande vaccinuri.

"La fiecare comandă am mers în Guvern, am explicat: uite, atâtea vaccinuri avem. Atâtea vaccinuri pare că vreţi să cumpăraţi. Decizia era în altă parte. Informaţia şi decizia erau la premier", a declarat Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii. "Ministrul Sănătății dacă avea vreo problemă la un moment dat cu un anumit numar de doze, ar fi spus ceva. Deci dacă erau prea multe putea sa spună ca nu mai e nevoie", declara Florin Cîţu pe 22 septembrie 2021. După demiterea cu scandal a lui Vlad Voiculescu, atribuţiile sale au fost preluate de premierul Florin Cîţu. La rândul său, acesta l-a delegat la conducerea ministerului Sănătăţii pe Andrei Baciu, secretar de stat la acea vreme. În aprilie 2021, Baciu a comandat încă 4 milioane de doze de vaccin.

Alt ministru, alte comenzi. Ioana Mihăilă a semnat, în mai 2021, achiziţia pentru încă 34 de milioane de doze. Şi în cazul ei, DNA cere ridicarea imunităţii pentru a fi anchetată pentru abuz în serviciu. "Ştiţi foarte bine că erau deja semnate contracte, dar nu ştiam care vaccin va putea fi folosit şi când. Nevoia era de acces la cât mai multe doze", declara Florin Cîţu pe 22 septembrie 2022. Premierul Florin Cîţu este acuzat de DNA că a aprobat achiziţiile efectuate de Baciu şi Mihăilă în condiţiile în care ştia că nu mai era nevoie de alte vaccinuri. Procurorii cer ridicarea imunităţii ca să fie anchetat pentru complicitate la abuz în serviciu.

Cumpărarea serurilor a fost negociată de Comsia Europeană cu producătorii, în numele ţărilor membre. Totuşi, statele au avut opţiunea să renunţe la ele, în termen de cinci zile, dacă aveau suficiente în stoc. România nu a folosit clauza, chiar dacă toate cele patru personaje ştiau că există surplus. Andrei Baciu, de exemplu, făcea parte chiar din Comitetul Director pentru Vaccinuri al Comisiei Europene. În total, s-au comandat peste 90 de milioane de doze. Suficient pentru imunizarea cu schema completă a 49 de milioane de oameni, de trei ori populaţia adultă a României. În realitate, s-au folosit doar 17 milioane de vaccinuri pentru 8 milioane de persoane. Rechizitoriul procurorilor arată că achiziţiile pe bandă rulantă a alertat, în 2021, Ministerul Finanţelor.

"Am informat că sumele nu sunt prinse în strategia financiară a României. Şi le-am transmis că trebuie găsită o sursă de finanţare, în speţă le-am sugerat să încercăm să găsim fonduri europene", a declarat Alexandru Nazare, fost ministru de Finanţe. Dosarul cu 27 de volume trimis de procurorii DNA va fi dezbatut in Comisia Juridica a Senatului care va emite un raport in acest caz. Ulterior, plenul Senatului este cel care decide cu votul secret al majoitatii daca procurorii DNA pot incepe urmarirea penala pe numele fostului prim-ministru Florin Citu. Fostul lider PNL va fi audiat săptămâna viitoare în Comisia Juridică a Senatului. Încă din 2021, Florin Cîţu spunea că decizia a fost luată la nivelul Comisiei Europene.

Preşedintele Iohannis trebuie să dea avizul

"Din toate contractele negociate, Comisia Europeană a asigurat accesul statelor membre la un nr de 4,4 miliarde de doze de vaccin pana in anul 2023. Adica de 10 ori mai mult decat populatia Uniunii Europene", declara Florin Cîţu pe 22 septembrie 2021. PSD și PNL au anunțat că vor vota pentru ridicarea imunităţii în cazul lui Florin Cîţu. "În timp ce noi stăteam în casă, se făceau mari afaceri în România. E una dintre afaceri, achiziţionarea vaccinurilor. Mai sunt şi altele, izolete, măşti neconforme", a declarat Marcel Ciolacu, preşedinte PSD. "Am avut lideri marcanţi ai partidului care au fost anchetaţi şi trimişi în judecată şi care, pe parcursul cercetării judecătoreşti, au fost achitaţi", a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

Preşedintele Iohannis trebuie să dea azivul pentru începerea urmăriri penale în cazul foştilor miniştri ai Sănătății, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihailă. Între timp, USR şi-a schimbat radical discursul anti-corupţie. De la sloganul "fără penali în funcţii publice", Cătălin Drulă a ajuns să acuze DNA că face dosare la comandă politică. "Statul de drept este calcat in picioare. Este o spirala a tacerii, un climat al fricii. Le e frica tuturor de dosare. Institutiile sunt capturate", a declarat Cătălin Drulă, preşedintele USR. Comisia Juridică a Senatului are termen până miercurea viitoare să dea raportul pentru solicitarea DNA.

Tot atunci am putea asista și la votul final din plenul Senatului. Între timp, peste 12 milioane de doze au expirat în depozite. România a reuşit să vândă doar 3,5 milioane de vaccinuri şi a donat două milioane. În timpul anchetei, procurorii au descoperit şi că autorităţile fuseseră avertizate: efectele secundare ale vaccinului anti-COVID nu erau cunoscute. Oficialii nu au anunţat, însă, acest lucru la vremea respectivă.

