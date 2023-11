Vezi și

Acuzaţiile DNA la adresa lui Florin Cîţu, Vlad Voiculescu şi Oana Mihăilă, în acest dosar deschis în urmă cu doi ani, sunt de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi complicitate la abuz în serviciu.

Bianca Iacob, reporter Observator: "Potrivit procurorilor, cei trei suspecţi ar fi tranzacționat peste 52 de milioane de doze de vaccin, în valoare de peste un miliard de euro, deși dozele de vaccin contractate anterior ar fi fost suficiente pentru vaccinarea întregii populaţii."

"Sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie – mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane.", spun anchetatorii.

Dosarul vaccinurilor din pandemie

DNA subliniază că statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de 5 zile de la notificare, o clauză de "opt-out", astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite.

Fostul ministru USR al Sănătăţii a comentat acuzaţia pe Facebook. Vlad Voiculescu susţine că are convingerea că a acţionat corect cât timp a fost în funcţie şi a avut în vedere în primul rând viaţa românilor. Tot pe reţelele se socializare a reacţionat şi Partidul social democrat, care în perioada achiziţiei era în opoziţie: "În timp ce românii mureau, Cîţu, Voiculescu şi Mihăilă furau" , a postat PSD.

De altfel, luna trecută premierul spunea că va aduce documente care să arate că banii au fost aruncaţi pe geam.

Marcel Ciolacu, premierul României: "Am cumpărat vaccinuri de 1 miliard de euro pe care nu o să le folosim niciodată. Dacă ne vaccinam de acum încă 50 de ani, fiecare de 10 ori, tot nu le finalizam. Cum să cumperi o sută de milioane de doze în plus faţă de ce am avut?!"

Cum a explicat Florin Cîţu achiziţia celor peste 52 de milioane de doze

În septembrie 2021, Florin Cîţu încerca să explice comanda pe care o făcea statul român.

Florin Cîţu, fost premier al României: "Era nevoie de acces la cât mai multe doze şi într-un timp cât mai scurt, motiv pentru care Comisia Europeană şi statele membre şi-au asumat contractarea unui număr mai mare de doze decât necesarul pentru populaţia blocului comunitar."

La finalul pandemiei, unele doze au expirat iar altele au fost donate.

Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare: "Au fost administrate peste 9,95 de milioane, restul, diferența până la 14,7 milioane sunt doze care au fost fie donate, fie revândute."

Pentru România, semnarea pentru achiziţia vaccinurilor a fost făcută, pe rând, de mai mulţi miniştri ai sănătăţii - Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu, Oana Mihăilă şi Florin Cîţu, cât a fost interminar la sănătate. În total, s-a semnat pentru peste 65 de milioane de doze de vaccin pentru imunizarea populaţiei la SARS-COV2. Anul trecut, Parchetul European anunţa că la nivel de uniune se anchetează modalitatea de achiziţie a serului împotriva Covid.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!