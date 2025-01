De la distracţia de sărbători, direct la Urgenţe. În acest interval, 4 persoane şi-au pierdut vieţile din cauza bolii. Prin asta au trecut cei care s-au îmbolnăvit de gripă. Într-o singură săptămână am ajuns la peste 4.000 de cazuri şi 4 decese, iar medicii spun că ăsta este abia începutul.

Cazurile de gripă s-au înmulţit exploziv între 23 şi 29 decembrie. Camerele de gardă ale spitalelor s-au umplut de pacienţi, mulţi dintre ei copii. "E o coadă infernală în interior, cel puţin 3 ore o să stăm aici, înăuntru nu pot să intru cu fetiţa, că e plin de microbi acolo", spune un părinte. "Am fost la Nicolae Grigorescu şi este la fel. Am plecat de acolo în speranţa că e mai liber aici, dar e la fel de aglomerat", zice un altul.

Gripa a omorât 4 oameni

Din cauza numărului mare de pacienţi, părinţii au avut de aşteptat chiar şi trei ore cu cei mici în braţe, la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului din Bucureşti.

"Evident, în perioada asta de sărbători cât am fost toţi împreună, cu rude venite de la distanţă, a crescut numărul de infectări. În grupele la risc intră copiii, mai ales cei cu vârsta sub 5 ani şi în special cei cu vârsta sub 2 ani, deci atenţie părinţi şi persoanele adulte de sex feminin care sunt însărcinate acum", a declarat Conf. Dr. Mihai Craiu, medic pediatru.

Numărul pacienților care s-au îmbolnăvit de gripă aproape că s-a dublat în câteva zile. Cu o săptămână înainte de declararea debutului sezonului gripal, au fost înregistrate 2.238 de cazuri. Iar începutul sezonului precedent de gripă a avut mai puţine cazuri respectiv 3.296.

"Am avut multe prezentări, în general prin simptome respiratorii cu viroze respiratorii, cazuri la care ne aşteptăm în această perioadă de sărbători, în care trebuie să preluăm multe cazuri de acest gen", spune Nendrean Alexandra, medic specialist medicină de urgență. Medicii estimează că numărul cazurilor de gripă va creşte o dată cu reînceperea şcolii şi va atinge vârful luna viitoare.

