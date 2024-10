Andra are 26 ani și în urmă cu 8 ani și-a făcut prima intervenție la buze. A repetat apoi, în fiecare an, procedura. Cu timpul, intervențiile s-au înmulţit exponenţial.

"Am început să îmi fac de la vârsta de 18 ani. Când o să apară mai multe imperfecțiuni o să apelez la mai multe proceduri ca să par mult mai tânără. În momentul de față pot să spun că sunt puțin dependentă pentru că am o stare de anxietate și nu mă simt bine cu mine. La final de lună o să am programare să îmi pun un mililitru de acid hialuronic în buze", a declarat Andra.

Andra se teme că în câţiva ani ar putea ajunge la bisturiu pentru a corecta efectele lăsate de injecţiile repetate.

Vezi și

"Se întâmplă frecvent să injectăm toxină botulinică și să cadă pleoapele. Este o reacție care trebuie reversată. Acidul hialuronic rămâne în țesut și dă o reacție tip fibros în timp", a explicat Amalia Anghel, medic dermatolog.

Tot mai multe femei apelează la botox și acid hialuronic

Medicii din Marea Britanie au constatat că tot mai multe femei între 30 şi 40 de ani se gândesc că vor ajunge pe masa de operaţie în mai puţin de 10 ani, din cauza botoxului şi a acidului hialuronic pus de la vârste fragede.

"Au o laxitate cutanată mare, un exces de piele. Au acumulare a țesutului adipos în zona inferioară a pielii. Faceliftul înlătura excesul de piele și repoziționează musculatura pielii", a declarat Alina Mîtcan, medic chirurg plastician.

Uneori e nevoie de mai multe intervenţii chirurgicale, pentru a corecta zonele în care a fost injectat botox sau acid hialuronic un timp îndelungat.

Imediat după majorat, tot mai multe tinere recurg la intervenții minim invazive pentru a-și corecta presupusele defecte. Încep cu doar câțiva mililitri, apoi nu se mai pot opri.

În era tehnologiei, imaginea și stima de sine a tinerilor este grav afectată de trendurile și standardele de frumusețe impuse pe rețelele de socializare.

"O viaţă de vis, un trup de vis, un chip de vis. Şi în felul acesta pleacă de la un stimul mic, crezând că îşi aduce o mică îmbunătăţire, după care îşi creează o anumită dependenţă din dorinţa de a atrage în permanenţă atenţia. Nici 1% dintre ele nu se raportează la un bărbat anume în momentul în care îşi fac tratamentele respective", a explicat Constantin Cornea, psiholog.

Din dorinţa de a fi mult mai frumoase, multe tinere din România au ajuns mutilate de medici

În luna martie a acestui an esteticianul supranumit "medicul vedetelor" a ajuns să fie cercetat după ce pe numele lui au fost ]nregistrate zeci de acuzaţii.

"Domnul doctor a zis că este ceva normal. Mi-au rămas nişte cicatrici enorme", a povestit o victimă a esteticianului.

Pentru astfel de intervenţii tinerele plăteau mii de euro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Şoferii agresivi în trafic vor putea fi reclamaţi în aplicaţia Poliției. Vi se pare o idee bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰