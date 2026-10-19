Ploşniţe la Spitalul Colentina din Capitală. O secţie a fost închisă, iar pacienţii au fost trimişi acasă

Ploşniţe descoperite la Spitalul Colentina din Bucureşti, la două luni după ce alt mare spital avea aceleaşi probleme. O secţie întreagă a fost închisă, iar bolnavii, trimişi acasă.

Ploşniţe descoperite la Spitalul Colentina din Bucureşti, la două luni după ce alt mare spital avea aceleaşi probleme. O secţie întreagă a fost închisă, iar bolnavii, trimişi acasă.

Este vorba despre secţia de Neurologie de la Spitalul Colentina. Această alarmă s-a dat săptămâna trecută, atunci când un pacient a alertat cadrele medicale că a văzut ploșnițe în salonul în care era internat. Cadrele medicale au venit, au constatat că, într-adevăr, insectele sunt în salonul respectiv și au chemat imediat o firmă de dezinsecție, care a decis că este mai bine ca zona să fie închisă, să fie securizată pentru a putea face dezinsecție.

Pacienții au fost externați și s-a decis ca alte internări pe această patologie să nu se facă, iar bolnavii care au nevoie de asta să fie redirecționați către alte spitale din Capitală. Conducerea unității medicale dă vina pe pacient sau pe aparținători, spunând că cel mai probabil insectele au fost aduse în bagaje sau pe hainele bolnavilor care au intrat în spital, pentru că în alte secții sau alte saloane nu au găsit astfel de insecte.

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Secția rămâne închisă cel puțin o săptămână sau două până se termină aceste tratamente de dezinsecție.

Probleme au mai fost și la alte spitale din Capitală. Toată luna august secția de recuperare de la Spitalul Bagdasar Arsenie din București a fost închisă din același motiv. Ploşniţe au fost găsite, de asemenea, și la Spitalul Militar în luna septembrie.