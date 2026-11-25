Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, miercuri seară, că a discutat cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină despre situația candidaților care au obținut punctaj de trecere la rezidențiat, însă au rămas fără loc. "Numărul de locuri la rezidențiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat", a transmis Rogobete. El a precizat că va prezenta o soluție până la finalul săptămânii.

"Am luat decizia de a găsi soluţii rapid pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidenţiat, astfel încât toţi absolvenţii de medicină care au obţinut punctajul de trecere să poată deveni medici rezidenţi în România! Ieri seară s-a finalizat repartiţia locurilor şi posturilor pentru concursul de rezidenţiat din anul 2026. Peste 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină s-au înscris la concurs, iar peste 6.000 dintre aceştia au obţinut punctajul de trecere", a scris, miercuri seară, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, "numărul de locuri la rezidenţiat, aprobat prin hotărâre de guvern în luna iunie 2026 de către Ilie Bolojan, este subdimensionat".

Peste 800 de absolvenţi, rămaşi pe dinafară

"Consecinţa acestei decizii o vedem astăzi: peste 800 de tineri absolvenţi de medicină, deşi au obţinut punctajul de trecere, au rămas fără un loc sau un post la rezidenţiat. (...) Astăzi am avut o întâlnire cu reprezentanţii universităţilor şi facultăţilor de medicină, iar până la finalul acestei săptămâni voi prezenta public soluţia pentru suplimentarea numărului de locuri", a transmis Rogobete.

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Examenul de rezidenţiat a avut loc în 15 noiembrie. Cele mai mari punctaje obţinute la nivel naţional în cadrul examenului de rezidenţiat au fost 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară şi 925 la Farmacie.

Potrivit datelor oficiale, 840 de candidaţi nu au prins loc sau post, 200 fiind absolvenţi din promoţia 2026.