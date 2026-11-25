Încălzirea alimentelor în recipiente din plastic la cuptorul cu microunde poate duce la eliberarea a milioane de particule de microplastic și a miliarde de particule de nanoplastic în mâncare, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani. Recipientele din sticlă reprezintă o alternativă mai sigură, în special pentru încălzirea preparatelor și depozitarea alimentelor acide sau bogate în grăsimi, potrivit TheCoolist .

Greșeala pe care o poți face atunci când încălzești mâncarea la cuptorul cu microunde. Ce trebuie să eviți - Profimedia

Dacă recipientul este din plastic, cele câteva minute necesare pentru încălzirea mâncării contează mai mult decât ai putea crede. Temperaturile ridicate pot determina eliberarea unor particule minuscule de plastic în alimentele pe care urmează să le consumi.

Cercetătorii de la Universitatea Nebraska-Lincoln au analizat recipientele din plastic pentru hrana bebelușilor și pungile reutilizabile. După doar trei minute de încălzire la cuptorul cu microunde, aceștia au măsurat până la 4,22 milioane de particule de microplastic și 2,11 miliarde de particule de nanoplastic, eliberate de pe o suprafață de plastic de aproximativ dimensiunea unei unghii.

În cadrul testelor, încălzirea la cuptorul cu microunde a dus la eliberarea celui mai mare număr de particule, comparativ cu refrigerarea sau depozitarea la temperatura camerei.

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Rezultatele reprezintă un motiv pentru a reconsidera utilizarea recipientelor din plastic. Dacă le înlocuiești cu unele din sticlă, poți încălzi mâncarea fără riscul eliberării particulelor de plastic din recipient.

De ce recipientele din sticlă merită un loc în bucătărie

Un bol cu sos de roșii, o porție de sos pentru friptură sau prânzul pentru a doua zi sunt alimente pe care le depozităm adesea fără să ne gândim prea mult la recipientele folosite. Sticla permite păstrarea acestora fără grija substanțelor pe care recipientul le-ar putea elibera. Sticla în sine nu eliberează bisfenol A (BPA), ftalați sau microplastice în alimente.

Alimentele acide, precum sosul de roșii, preparatele pe bază de citrice și sosurile pentru salate care conțin oțet, reprezintă un motiv în plus pentru a alege recipientele din sticlă. Aciditatea poate favoriza migrarea substanțelor chimice din plastic în alimente. Produsele uleioase sau cu un conținut ridicat de grăsimi, inclusiv untul și uleiul, pot accelera, de asemenea, degradarea plasticului.

Nu este necesar să înlocuiești toate recipientele din bucătărie. Poți începe cu cele pe care le folosești cel mai des pentru depozitarea alimentelor, în special a preparatelor cu sosuri sau cu un conținut ridicat de grăsimi. Un recipient din sticlă îndeplinește aceeași funcție, fără să elibereze particule de plastic în mâncare.

Ce trebuie să știi înainte de a renunța la recipientele din plastic

Nu toate recipientele din plastic eliberează aceeași cantitate de particule sau substanțe chimice, iar rezultatele studiului realizat de Universitatea Nebraska-Lincoln nu pot fi generalizate la toate tipurile de recipiente.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) stabilește standarde privind testarea migrării substanțelor chimice din materialele care intră în contact cu alimentele, inclusiv în cazul recipientelor destinate utilizării la cuptorul cu microunde. Un alt test nu a identificat niveluri detectabile de BPA sau ftalați în majoritatea recipientelor din plastic analizate, concepute pentru utilizarea la microunde.

Recipientele din sticlă au, la rândul lor, dezavantaje: sunt mai grele și se pot sparge. Dacă alegi să folosești în continuare recipiente din plastic, evită să le introduci în cuptorul cu microunde și utilizează recipiente din sticlă pentru alimentele acide sau cu un conținut ridicat de grăsimi. Astfel, poți reduce principalele riscuri asociate utilizării plasticului în aceste condiții.