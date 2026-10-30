Omul care a ales să doarmă cu ploşnite în pat: "Am fost muşcat de milioane de ori". Care este motivul

Un om de știință a ales să doarmă cu ploșnițe de pat în ultimii cinci ani pentru a efectua diverse teste ale produselor repelente și spune că mușcăturile "nu îl deranjează deloc", deşi acestea sunt de ordinul milioanelor.

Dr. Richard Naylor crește mii de ploșnițe pentru a testa produse de combatere a dăunătorilor din întreaga lume și se oferă chiar el voluntar pentru a fi subiectul testelor, scrie BBC.

Într-o "zi de hrănire", care are loc de aproximativ două ori pe săptămână, își prinde pe braț câteva dintre cele 50.000-60.000 de insecte și își continuă activitatea. Apoi doarme alături de ele în nopțile în care trebuie să testeze dispozitive sau substanțe repelente noi.

"Cred că am fost mușcat de milioane de ori până acum, așa că am încetat de mult să mai am reacții. Mi se formează o pată roșie pe braț după ce insectele se hrănesc, dar dispare după aproximativ o jumătate de oră”, a spus el.

Articolul continuă după reclamă

Naylor a explicat că trebuie să doarmă cu insectele pentru a testa dacă noile spray-uri și substanțe repelente funcționează.

"Dacă nu e nimeni într-un pat, ploșnițele pur și simplu dorm, intră într-o stare de repaus. Așa că nu pot testa nimic în camerele de testare fără să existe o gazdă acolo", a afirmat acesta.

Naylor conduce o organizație non-profit numită Bed Bug Foundation și are un laborator de cercetare amenajat într-o anexă independentă cu două dormitoare, în grădina casei sale din Forest of Dean, Gloucestershire.

El crește ploșnițele și le trimite în întreaga lume, adesea către echipe canine de detecție care ajută hotelurile să identifice infestările.

Naylor folosește, de asemenea, insectele pentru a ajuta companiile să testeze produsele înainte ca acestea să ajungă pe piață.

Potrivit lui Naylor, ploșnițele au devenit rezistente la insecticidele moderne, ceea ce le face foarte greu de eliminat, iar o infestare poate avea efecte de lungă durată.

"Nu cunosc niciun alt dăunător care să aibă același impact emoțional și psihologic asupra oamenilor.

Acest lucru le poate provoca oamenilor simptome persistente asemănătoare celor ale tulburării de stres posttraumatic (PTSD)", a adăugat el.

Naylor a spus că poate fi dificil să scapi de infestări și i-a sfătuit pe cei care suspectează că au o astfel de problemă să contacteze un specialist.

"Un semn important că ai ploșnițe sunt petele negre, asemănătoare cernelii, pe care insectele le lasă în urmă, adesea sub forma literei X.

Ele nu se ascund în lenjeria de pat, ci preferă să se ascundă în apropiere, într-o crăpătură mică și întunecată. Cel mai probabil, se află în spatele patului sau în jurul fermoarelor și al marginilor cusute ale saltelei", a spus el.