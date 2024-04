Video România, ţara cu a treia cea mai scăzută speranţă de viaţă din UE. Peste 30 de asociaţii ale pacienţilor cer 9% din PIB pentru Sănătate, în loc de 6%

Ziua Mondială a Sănătăţii vine, în acest an, cu un mesaj puternic, mai ales de la pacienţi: Sănătatea Mea, Dreptul meu. De multe ori în România este încălcat însă, astfel că am ajuns ţara cu a treia cea mai scăzută speranţă de viaţă din Uniunea Europeană. Una din cauze este subfinanţarea sistemului medical. Peste 30 de organizaţii şi asociaţii de pacienţi cer autorităţilor să ia atitudine şi măsuri comcrete: 9% din PIB pentru Sănătate ne-ar apropia de o ţară europeană civilizată.