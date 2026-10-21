Ultima mare fabrică de penicilină din Europa riscă să dispară. O nouă piaţă de antibiotice ieftine o sufocă

Europa riscă să piardă ultima sa mare fabrică de penicilină, sufocată de concurenţa antibioticelor ieftine din China. Unitatea din Austria înregistrează pierderi uriaşe şi este ameninţată cu închiderea, în timp ce dependenţa Uniunii Europene de importurile chinezeşti a crescut alarmant. În doar şase ani, ponderea Chinei în importurile europene de penicilină şi derivaţi a urcat de la 44% la 86%, potrivit datelor Eurostat.

Ultima mare fabrică de penicilină din Europa riscă să fie închisă. Industriile și tehnologiile din China amenință piețele europene de antibiotice, iar fabrica din Austria se confruntă cu pierderi uriașe, conform Reuters.

Antibioticele ieftine din China pun în pericol producţia europeană de penicilină

Prețurile mai avantajoase îi fac pe cumpărătorii din Europa să aleagă antibioticele chinezești, peste cele autohtone.

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Guvernele țărilor membre UE au devenit tot mai preocupate de costuri, iar scăderea prețurilor reprezintă un avantaj pentru programele de sănătate publică. În acest caz, investițiile executivelor au devenit o amenințare pentru fabrica din Kundl, Austria, singura care se mai ocupă de producția de penicilină integral.

Comenzile care să asigure necesarul de aproximativ 1,5 miliarde de doze zilnice sunt înregistrate majoritar în China, iar mai mulți producători europeni și-au mutat deja fabricile pe continentul vecin.

China asigură 86% din importurile europene de penicilină şi derivaţi

Ponderea Chinei în importurile Uniunii Europene de peniciline și derivați s-a dublat în doar șase ani, arată datele transmise de Eurostat. De la 44%, cât era în 2019, la 86%, anul trecut.

Statele au conștientizat dependența crescută de importurile de medicamente din Asia abia după ce pandemia de COVID-19 s-a instalat în Europa. În 2022, când stocurile de amoxicilină din Europa au început să fie pe terminate din cauza infecțiilor respiratorii, UE a tras un semnal de alarmă.

La un an distanță, Comisia Europeană a aprobat o finanțare de 28,3 milioane de euro pentru fabrica Kundl. Mai apoi, a urmat o creștere a capacității de producție la 20%.