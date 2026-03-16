16 martie, Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 16 martie, este prăznuit Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Sabin a trăit în vremea Împăratului Diocleţian (284-305). Conform crestinortodox.ro, era originar din Ermuopole (Egipt). Din cauza persecuţiilor împotriva creştinilor, Sfântul Sabin se va retrage în munţi, împreună cu alţi creştini.

Un cerşetor, care primea hrană de la Sfântul Sabin, îl va vinde slujitorilor de idoli, precum a făcut Iuda cu Hristos, pe doi galbeni. A fost dus înaintea Tribunalului nelegiuirii cu alţi saşe creştini. Pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos, a fost străpuns cu unghii de fier, ars şi apoi înecat într-un râu, luând, în acest fel, cununa muceniciei.

