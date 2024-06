Alimente cu puţine calorii. Mâncăruri săţioase şi hrănitoare, dar slab calorice

Specialiştii recomandă consumul de spanac sub orice formă - Profimedia

Ultimele cifre date publicităţii de autorităţile locale şi chiar internaţionale arată că românii au tot mai multe probleme cu kilogramele acumulate în exces. Se recomandă efectuarea de mişcare şi exerciţii fizice, însă mulţi dintre români nu au posibilitatea să meargă la o sală de fitness, de exemplu.

Specialiştii recomandă ca, în primul rând, să fim mai atenţi la alimentaţia noastră şi să acordăm o atenţie sporită alimentele săţioase, hrănitoare, dar care au puţine calorii şi ne-ar putea ajuta să ne menţinem în formă.

De ce să consumi alimente cu puţine calorii şi multe proteine

O persoană care vrea să se menţină în formă trebuie să acorde o atenţie sporită raportului dintre numărul de calorii consumate şi cele "arse". Şi cum arderea de calorii este o misiune greu de îndeplinit, trebuie avut în vedere un consum cât mai scăzut de calorii, astfel încât orice ar fi să nu acumulăm kilograme în plus.

Concret, alimentele cu puţine calorii şi multe proteine sunt esenţiale pentru menţinerea unei greutăţi sănătoase şi pentru o dietă echilibrată, care să ne asigure un plus de energie.

Listă de alimente slab calorice, dar săţioase şi hrănitoare

Dacă nu ştiţi cu exactitate care sunt alimentele slab calorice, dar săţioase şi hrănitoare vă spunem noi că la această categorie putem încadra lejer pieptul de pui, brânza slabă, grapefruit, ovăzul, fulgii de ovăz, căpşunile, spanacul, ciupercile sau pepenele roşu.

Orientativ, o bucată de 150 de grame de pepene roşu are puţin peste 40 de calorii, o cană de spanac are doar şapte calorii, 300 de grame de castraveţi au doar 45 de calorii, iar o cană de ciuperi are doar 15 calorii.

De evitat: alimente care sunt sănătoase, dar au multe calorii

Deşi în mod normal se recomandă consumul de nuci, alune sau avocado, pentru a obţine un strop de energie, trebuie precizat că, în cazul acestora, vorbim despre alimente care au, totuşi, multe calorii.

De exemplu, o porţie de 100 de grame de nucă poate să însemne până la 650 de calorii, o porţie de 100 de grame de alune poate să însemne până la 570 de calorii, iar o porţie de 100 de grame de avocado poate să însemne aproape 200 de calorii.

