În solariile familiei Buciuman din Maramureş este o mare de verdeaţă. Munca nu a fost uşoară, dar acum producătorii culeg, în sfârşit, primele roade.

Claudiu Buciuman, producător: A fost mai repede anul asta. Am pus ceapă, usturoi, spanac, salată, urmează ridichile, morcovii semănaţi. Pun balegărm unde facem căldura am semănat deja răsadurile pentru a doua recoltă. Preţurile au rămas la fel, nu putem mai mult să cerem, omul nu are de unde că mai întâi îşi plateste facturile şi apoi ce rămâne îşi ia de mâncare.

Nu pe acelaşi principiu merg însă şi vânzătorii din pieţe care au încărcat nu doar tarabele, ci şi... preţurile. Dacă la poarta producătorului, kilogramul de spanac costă 20 de lei, iar pătrunjelul şi salata nu depăşesc 2 lei, în piaţă verdeţurile de primăvară costă ceva mai mult.

Vânzător: Cam cu 20% mai scump decât anul trecut.

Pieţele bat supermarketurile în preferinţele românilor

Client: E mai bine în piaţă şi trebuie să ajutăm şi producătorii noştri şi să rămână banii la noi în ţară şi să nu cumpărăm de afară toate porcăriile.

Oricât ar costa, primele verdeţuri din an sunt o sursă bogată de vitamine şi minerale, numai bună pentru detoxifierea de primăvară.

